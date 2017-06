Tamaulipas en segundo lugar en cifras de divorcios

Tamaulipas

Tamaulipas es el segundo estado con el mayor número de divorcios en el país, dijo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y muchos de ellos, añadió, no son consensuados por lo que las parejas acuden antelas autoridades judiciales para tratar temas tan importantes como la custodia de los hijos y la convivencia con los padres.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz, explicó que Tamaulipas es el segundo estado con el mayor número de divorcios, poco más de 3 mil se pueden resolver en un año y en muchos de ellos las parejas buscan que sea una autoridad la que defina la situación de custodia de los hijos y la convivencia.

Sin embargo dijo que los jueces en la entidad notaron que cada vez era mayor el número de casos de padres que se quedaban con la custodia de sus hijos, que no dejaban que el otro pudiera convivir con sus hijos, pese a que había un mandamiento judicial.

Y ahí radica la importancia de los centros de convivencia, pues son lugares donde se puede llevar de una manera sabia y supervisada la convivencia entre padres e hijos.

"Esta realidad se ha vertido por parte de los jueces familiares un crecimiento en el número de casos en donde el progenitor que conserva la guardia y custodia del menor impide el contacto del padre que no la tiene, situación que se da incluso existiendo una mandamiento judicial, como poder público y dentro del marco de las competencias debemos dotar de infraestructura idónea para que la sentencia de nuestros jueces se cumplan".

Aprovechó el momento para agradecer el apoyo que han dado los municipios al centro que opera en la zona sur con psicólogos y trabajadoras sociales, pues explicó que en otras ciudades los DIF municipales no han el respaldo, por lo que con sus propios recursos han tenido que dar la atención y se han visto rebasados.

"Hacer un reconocimiento al sistema DIF Tamaulipas y especialmente a los alcaldes que los han prestado la atención con psicólogos y trabajadores sociales para que ese centro funcione a plenitud no queremos caer la saturación que se tiene en otras ciudades donde los diferentes municipales no nos han apoyado y entonces con recursos propios damos este servicio a los juzgados, los exhorto que lo sigan haciendo para que esté no se nos colapse".

Este miércoles el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, junto al gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, inauguraron el Centro de Convivencia Familiar de la zona sur, que tendrá como función que los mandamientos judiciales de convivencia padres e hijos se cumpla, siempre garantizando los derechos de los menores.





JERR