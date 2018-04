Don Indalecio se traslada en su patineta, para llegar a una urna

Tampico

Don Indalecio Navarro Aguilar, trabaja como vendedor de boletos de lotería en la zona centro de Tampico, por la calle Fray Andrés de Olmos, comenta que él vive en la zona norte de Tampico, pero la casilla le queda a tres cuadras de su casa, donde se traslada en su patineta para poder llegar y votar.

Refiere que siempre ha votado, pues sabe que es su derecho y a la vez su obligación como ciudadano, por ello es que en años anteriores, procura ser de los primeros en llegar a la casilla y poder sufragar.

Don Indalecio, mejor conocido como "Cachito", con 70 años de edad, de los cuales 50 se ha transportado en una patineta que él mismo adaptó de acuerdo a sus necesidades, platica que ha sido discriminado en varias ocasiones, pero lo que más recuerda fue el de hace un par de meses cuando quería festejarse su cumpleaños.

Recuerda que su mamá le platicaba que él era un niño común, hasta que a la edad de año y medio le dio una fiebre tremenda, y sus pies, brazos comenzaron a encogerse, "me dijo que me había dado una parálisis, yo antes vivía en un pueblo y ahí no había doctores, después de días me llevaron a la ciudad y me aplicaron dos inyecciones y mis pies volvieron a su normalidad, pero sin fuerza, me quedé paralítico".

Don Inda, como muchos le dicen de cariño, plática que utiliza la patineta por mayor facilidad para moverse y ella lo acompaña a todas partes, su tabla tiene 50 años y las llantas las cambia cada determinado tiempo, mientras que los soportes, él mismo los diseñó y mandó a hacerlos con un herrero.





JERR