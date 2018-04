A Agustín y Karina, se les negó su derecho a votar

Tampico

Agustín y Karina, en las elecciones del 2015 al asistir a votar, les negaron su derecho funcionarios de casilla en la colonia Esfuerzo Nacional.

Ellos platican que del coraje que sintieron ante la impotencia de lo que habían vivido, tiraron sus credenciales a la basura y hasta el momento siguen sin tramitarla.

Don Agustín, menciona que en aquel entonces durante la campaña de Esdras Romero, cuando contendía para alcalde, hubo una persona que le prometió un pago a cambio de llenar una lista y conseguir las copias de sus credenciales, situación que cumplieron, pero jamás vieron algún tipo de recurso.

Don Agustín y su esposa Karina, cuentan con una discapacidad, uno en su pierna derecha y la otra visual, hoy en día tienen dos hijas y juntos ante las adversidades han optado por trabajar cantando en las calles, para poder subsistir.

"Al entrar al lugar, no nos dieron tiempo de decir nada, cuando de repente una persona se levantó y nos dijo, no pueden votar, mi esposa estuvo a punto de llamar a los medios, pero fuimos con el encargado que nos había involucrado en esas actividades, pero no hizo nada, por eso echamos las credenciales a la basura", señala.

Recuerda que al sucederle tantas cosas, donde han sido objeto de discriminación incluso de las mismas autoridades, refiere que con trabajo ha logrado pasar por esas situaciones y trabajar para sacar a su familia adelante.

Hoy en día, menciona que no vota, no porque no quiera, si no, porque ha dejado de creer en los políticos, pues señala que en diversas ocasiones han prometido ayudarlos y hasta el momento no han recibido ningún apoyo.

Comenta que sus hijas, cursan el primer y segundo año de primaria, pero nadie ante su necesidad, les ha otorgado alguna beca que pueda aminorar el gasto.





JERR