Sin poder caminar, la vida no ha sido fácil “sobre ruedas”

Torreón, Coahuila

Lizeth, Carlos, Maribel y Francisco José. Sus nombres son distintos, pero saben que tienen más de una historia en común. Su andar por la vida en silla de ruedas, algunos por enfermedad y otros por accidente, es lo que los une.

El punto de encuentro fue la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad en el Museo Arocena. Reunidos para obtener una oportunidad laboral, cuentan su historia, en la que coinciden, "la vida no ha sido fácil".

Lizeth Fraire Fraire de 29 años de edad señaló, “a mí nunca me habían invitado a una feria para personas con discapacidad, no habíamos sido requeridos, hasta ahorita”.

"Muchas personas con discapacidad no quieren trabajar por miedo al qué dirán".



“No ha sido fácil andar sobre ruedas. Para mí no. Yo sí caminaba, tuve un accidente y de repente ya no caminé. Fue un poco difícil tratar de superarme y salir del trauma. Pero al día de hoy, ya me siento orgullosa de estar así”, comentó.

Indicó que gracias a su familia, amigos y compañeros, le han ayudado a salir adelante. “Yo no me victimizo, bueno, al principio fue difícil porque fue llorar y llorar. La gente me pregunta si estoy malita, yo les contesto que no, que solamente no puedo caminar.

TE RECOMENDAMOS: Tienen trabajo 28 mil personas con discapacidad

En tanto, Carlos López, 38 años mencionó, “toda mi vida había caminado entre las vías del ferrocarril, pero un día me caí y el tren me privó de la oportunidad de desplazarme por mí mismo, y ahora lo hago en una silla de ruedas”.

Por su parte, Maribel Aguilar, de 27 años platicó, “toda mi vida he estado así, no es fácil pero lo tratamos de sobrellevar. La gente en general lo ha hecho difícil, es cruel por momentos. Si la gente tuviera un poco más de consideración, sería mucho más fácil para nosotros”.

Para Francisco José de Urrutia de 42 años indicó que “mi discapacidad fue adquirida, soy el más veterano y tengo 18 años que me quedé en silla de ruedas y al principio pasas por la etapa de autocompasión, pero se debe estar superando”.

Aseguró que tiene una mentalidad distinta, ya que muchas personas con discapacidad no quieren trabajar por miedo al qué dirán, además al estar en casa los familiares los protegen.

“Hay otros que no saben cómo comportarse. Entre más salgamos a la calle, se generará más cultura entre la sociedad y se abrirán más puertas para que poco a poco haya mayor sensibilización”, añadió.

crc