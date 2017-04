"Abren puertas" para la inclusión laboral

Monterrey

Tratar de colocar a una persona con síndrome de Asperger como recepcionista de una empresa puede no ser una buena idea, pero contratarlo como encargado de inventario, sí, pues todo tiene que ver con perfiles; bajo esta y otras premisas es como trabaja la organización de inclusión laboral para personas con discapacidad Puertas Abiertas.

Para la directora general de Puertas Abiertas, Blanca Peña, de eso se trata el trabajo que hacen en la organización, pues han dejado de ser solo una bolsa de trabajo, para convertirse en un grupo que se involucra en los procesos con los candidatos y con las empresas, a quienes ayudan a identificar necesidades.

Explica que su rol con las empresas consiste principalmente en ayudarlos a reconocer el talento de las personas con discapacidad.

“Las empresas no tienen por qué ser expertas en discapacidad, no tiene por qué suceder, en lo que sí debe de especializarse la empresa, es en identificar talento, en personas con y sin discapacidad, ese es nuestro target”, explica.

Una cosa de la que la organización se congratula, es que no hacen ninguna clase de distinción, ya que toman en cuenta cualquier tipo de discapacidad, a diferencia de algunas otras organizaciones.

“Si tú te vas al DIF, no atienden personas con discapacidad psicosocial, otras bolsas de trabajo similares no integran ni la intelectual, ni la psicosocial, porque no tienen los recursos”, cuenta.

Peña relata que una de las razones del éxito de Puertas Abiertas es el origen de su creación, pues su presidente, Javier Chávez Lutero, quien falleció en 2016 a los 32 años, sufría de distrofia muscular tipo Duchenne.

“Él terminó una carrera universitaria en el Tecnológico de Monterrey, pero ni siquiera eso le dio el pase directo a tener un trabajo”, cuenta la directora.

También explica que la labor de Puertas Abiertas puede llegar a cambiar completamente el entorno de una persona con discapacidad, incluyendo a la familia. Para ello, realizan cursos enfocados en los padres de familia, quienes en ocasiones, por desconocimiento, no permiten que sus hijos con discapacidad desarrollen su potencial.

“Nosotros también atendemos a los papás, les damos un curso que se llama Haciendo equipo desde la casa, porque ahí los papás también juegan un rol fundamental, si el papá no se la cree, va a ser bien difícil que esa persona sea una persona independiente y comprometida para trabajar”, explica.

Puertas Abiertas nació en 2009 y ha colocado a 154 personas con discapacidad en el mercado laboral, teniendo su mejor año en 2016, con 49 personas.

