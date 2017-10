Empiezan los relevos, estrena Metrorrey director

Monterrey

A un día de que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón destapara su intención de contender por la Presidencia de manera independiente, empezaron los relevos y cambios en organismos importantes como Metrorrey.

Tras la salida de Jorge Arrambide Garza para ser el representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Lorenzo Aguilar Camelo tomó protesta como nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón designó este jueves al nuevo funcionario durante la tercera sesión del Consejo de Administración de este organismo descentralizado.

Vía comunicado, el mandatario estatal expresó que la prioridad es la continuidad en la operación del Metro.

"No queremos llevar a alguien que no conozca, le he pedido a Lorenzo Aguilar que actualmente es subsecretario de Economía, es ingeniero, le conoce al tema.

"La idea es que no se trastoque el trabajo, necesito tener a alguien que apoye y ayude a Humberto (Torres, Secretario de Infraestructura) en el tema de la negociación de los recursos para el Metro", indicó.

Aguilar Camelo se desempeñaba como Subsecretario de Industria, Comercio y Servicios de la Secretaría de Economía y Trabajo y sustituye en el cargo a Arrambide Garza, quien será nombrado titular de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México.

"Mi compromiso es continuar con todo lo bueno que se ha hecho, continuar con el tema de seguridad que es importante y poco a poco ir avanzando en hacer más eficiente y tomar las mejores decisiones siempre en equipo", expresó Aguilar Camelo.

El gobernador dijo que Arrambide tendrá el encargo de gestionar desde la Ciudad de México, recursos para el Metro y los diferentes proyectos del Gobierno del Estado.

"Necesito a alguien que vaya y les exija, les pida y esté como cuchillito de palo y, bueno, Jorge (Arrambide) tiene esa virtud y ese conocimiento.

"Entonces Jorge tendrá el encargo de sacar todos esos compromisos que hemos hecho con el presidente, no sólo del Metro, el tema del agua, la sacada de los trenes", dijo Rodríguez Calderón.

