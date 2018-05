Insisten en resultado de control y confianza de funcionario

Torreón, Coahuila

La comisión de Inspección y Verificación del Cabildo de Torreón se reunió con el Secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, a quien le solicitaron los resultados de los exámenes de control y confianza del director de Inspección y Verificación, Rolando Anaya.

La fracción panista argumenta que no están obligados los funcionarios a practicarse este tipo de evaluaciones, en tanto que los priistas exigen depuración en las direcciones de área.



Estuvieron presentes los regidores David Moreno Sáenz, Enrique Sarmiento, Eduardo Carmona y Selene Aguilera, faltaron Claudia Contreras y Juan José Arellano.



Es el presidente de la Comisión de Inspección y Verificación David Moreno Sáenz, dio a conocer que los resultados no se van a revelar, ya que existe confidencialidad.



"No hay nada, no se han recibido resultados. Los demás compañeros de la comisión además están pidiendo que haya un director no un encargado de despacho", afirmó.



Se le va a citar al titular para que rinda un informe acerca del trabajo que está realizando junto con su equipo.



Enrique Sarmiento, en calidad de secretario de la comisión dio a conocer que requieren ya un director, por lo que en la próxima sesión de Cabildo hará un exhorto al alcalde Jorge Zermeño, para que definan al nuevo tituar de Inspección y Verificación.



"Si no aprobó pues que se contrate otro. Es muy importante que se tenga la certeza que los funcionarios tienen calidad moral y son confiables para participar", afirmó.



Finalmente dijo que alcalde no ha querido tomar decisiones en torno al pobre trabajo que desempeñan algunos jóvenes.