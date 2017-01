Tenemos un equipo de diputados mediocre: Vertebra

Monterrey

Si los diputados de Nuevo León trabajaran para la Iniciativa Privada ya estarían despedidos, así lo consideró este martes el presidente de Vertebra, Luis Gerardo Treviño García.

Luego de que MILENIO Monterrey publicara que los legisladores locales, de septiembre a noviembre de 2016, acumularon más de 100 faltas con aviso a las Comisiones y que no cumplieron con la agenda mínima que ellos mismos aprobaron, Treviño cuestionó la falta de capacidad de los integrantes del Congreso estatal.

"Estamos ante un grupo (de diputados) que no son capaces ni siquiera de sacar su propia agenda y dentro de la capacidad hablamos de la capacidad intelectual, de agenda del día, de la capacidad de negociar, de analizar.

"Si alguien con ese resultado trabajara para la IP, desde hace mucho los hubieran corrido, prácticamente tenemos un equipo de legisladores muy mediocre, no le podemos dar otro calificativo, y si no sacan o no completan su trabajo, que le den gracias a Dios de que son diputados y se batalla para correrlos; pero si trabajaran en la IP, con esos resultados, desde hace mucho rato estuvieran en su casa", expuso en entrevista.

El presidente de Vertebra añadió que su sueldo tampoco es acorde a los resultados, por lo que consideró que se está mal gastando el dinero de los ciudadanos en un Congreso de Nuevo León "improductivo", "mediocre" y "traicionero".

Cuestionó a su vez que los diputados locales en lugar de legislar a favor de los ciudadanos, lo hagan sólo para favorecer a los alcaldes de sus partidos.

"Nos decepciona mucho que la postura de los legisladores sea muy complaciente para los alcaldes de sus partidos y no en la misma medida para analizar las cuentas, donde lo sabido es que en muchas administraciones ha habido malos manejos, y a los legisladores se les pasan todas las responsabilidades por debajo de las patitas.

"Parecen que trabajan para los alcaldes y no para los ciudadanos, entonces hay un marcado interés de sus alianzas o sus cómplices de partidos que están haciendo que esa clase política sea cada vez más repudiada o señalada", agregó.

En tanto, mencionó que al no brindar resultados, es probable que en las próximas elecciones los actuales políticos que son diputados no estén considerados para una nueva responsabilidad.

"Que aprovechen su último trabajo y no creo que los volvamos a contratar; ya sabemos que se portan como delincuentes trabajando en la madrugada", apuntó.