Diputados piden mayor seguridad en escuelas

Monterrey

Diputados del Congreso del Estado sugirieron que se establezca mayor coordinación entre diferentes autoridades para reducir los índices de robo en escuelas.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Arturo Salinas Garza, expresó que esa es la mejor forma de bajar esos índices.

“Es la falta de coordinación, la falta de estrategia, la falta de visión para combatir la inseguridad que tenemos todos los días, yo no quiero alarmar a nadie, quiero que todos los ciudadanos de Nuevo León estemos conscientes simplemente de lo que está sucediendo y que todos en conjunto exijamos a las autoridades que se coordinen.

“Que nos presenten un plan de combate a la inseguridad y que demos resultados como autoridades, eso es lo que quieren los ciudadanos, no quieren pretextos, quieren soluciones”, declaró.

Esto luego que el Gobierno del Estado reveló el robo en al menos 144 escuelas durante nueve meses en Nuevo León, y fallas en la aplicación del seguro contratado por la Secretaría de Educación Federal para estos casos.

Según Arturo Estrada Camargo, titular de la Secretaría de Educación en el estado, ante esta ineficiencia de la póliza, el Estado está cubriendo el monto de los hurtos.

Por su parte, el coordinador de la fracción del PRI Marco González, comentó que “no nos podemos confiar, el Gobierno no puede subestimar este fenómeno que está atacando a las escuelas, a los restaurantes, a todos los segmentos de la población; quisiera pensar que hay una estrategia para las elecciones, para que no se contamine (sic) y que sean una estrategia integral, me preocupa que no he visto a Bernardo González, el secretario de Seguridad Pública activo.

“Espero que esté él en una estrategia de inteligencia armando un plan, pero no lo veo, espero que sí lo esté haciendo”, comentó.