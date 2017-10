Los diputados "congelan" la propuesta del gobernador

Monterrey

Luego de que el gobernador Jaime Rodríguez hablara en su Informe sobre una reforma para permitir que los funcionarios públicos puedan mantenerse en su cargo y hacer campaña electoral al mismo tiempo, los coordinadores de bancada del PAN y del PRI coincidieron en que es un tema para analizarse, pero en otro momento.

Marco González Valdez, líder de los diputados priistas en el Congreso local, dijo que reformar la ley es un tema que quizá pueda analizarse en los próximos años, pues actualmente no es un tema de discusión en el Congreso de la Unión.

Resaltó que Jaime Rodríguez será el primer gobernador en México que se mantenga en funciones y al mismo tiempo haga campaña, luego de que no se legislara esta cuestión para los candidatos que lleguen al cargo por la vía independiente y la recolección de firmas.

“Si se llegara a reformar esto, yo no vería mal que no se separe del cargo... El país todavía no está listo para poder llegar a lo que, por ejemplo, funciona en Estados Unidos (donde sí se puede hacer campaña y gobernar), porque simplemente tendría que cambiarse desde San Lázaro (Cámara de Diputados federal). No es un tema en discusión ahorita, ni va a ser en este año ni el próximo, a lo mejor sería un tema de discusión en 2021”, dijo.

En este sentido, González dijo que lo que sí deberían de legislar es una fiscalización de la recolección de firmas por parte del gobernador, para evitar el desvío de recursos estatales.

Por su parte, Arturo Salinas Garza, coordinador legislativo del PAN, dijo que lo propuesto por el gobernador es un tema para analizarse, pero por ahora no hay nada que hacer ya que no hay una reforma a la Constitución.

“Habrá que analizarlo para futuro, el tema da para analizar, para ver cómo se van dando las cosas en esta próxima elección, pero hoy en día mientras no se reforme la Constitución, no hay nada qué hacer”, comentó.

Salinas resaltó el hecho de que la ciudadanía no quería que Jaime Rodríguez se mantuviera en el cargo si iba a recolectar firmas.

“Su gobierno es el gobierno del futuro, no ha tenido ningún hecho distinto a puras promesas incumplidas”, dijo el panista.