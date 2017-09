Diputados contemplan regulación más estricta para las pedreras

Monterrey

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó ayer el dictamen de reforma a la Ley de Medio Ambiente, que incluye una regulación más estricta de las pedreras, y será sometido a aprobación el próximo lunes.

Marcelo Martínez, vocal de la Comisión de Medio Ambiente, quien integró esta mesa y que promovió la reforma a la ley, declaró que aunque hoy pretendían someterlo a aprobación de Pleno, a causa de una sesión solemne por un aniversario más de la ciudad de Monterrey, es casi un hecho que sería el próximo lunes, cuando presenten el dictamen.

El legislador presumió que ahora sí se contemplan clausuras definitivas, además de que deberá existir un espacio de al menos 500 metros lineales del límite interior del predio hasta donde esté el área a explotar.

“El día de hoy ya estamos a un paso de tener una regulación, lo que abre la posibilidad de que si el Gobierno cumple con lo que enmarca la legislación: aquella pedrera que no cumpla no tendrá que ser movida a otro lugar, tendrá que ser clausurada definitivamente. Lo principal es que ya existe una causal de clausura, cosa que no teníamos anteriormente, hay clausura temporal y clausura definitiva.

“Cuando vamos a instalar una pedrera nueva, el día de hoy no está establecido la cantidad de metros que tiene que tener de separación con el límite del predio y esto lo que hace es que puedes tener un predio de explotación de mineral muy cercano a una zona habitacional o muy cercano a casas”, comentó.

Sin embargo, aunque su discurso hace meses hablaba de exigir la reubicación de las pedreras de Santa Catarina, ahora se limitó a incrementar en esta reforma las sanciones, pero continuarán donde están y donde emiten excesiva contaminación.

“Con la regulación no puede haber polvo que sobrepase, después de una explotación cuando cae la piedra, no puede haber polvo que sobre pase los límites de tu predio, lo cual también te habla del tamaño que debe de tener el terreno”.

Aquella pedrera que no cumpla no tendrá que ser movida a otro lugar, tendrá que ser clausurada definitivamente, establece.

Además deberá existir un espacio de al menos 500 metros lineales al límite interior del predio hasta donde esté el área a explotar.