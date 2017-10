Diputados locales piden militarizar los Ceresos

Monterrey

Tras criticar al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, por el nuevo motín que se presentó en el penal de Cadereyta, diputados locales plantearon recurrir de nuevo al esquema de militarización de los centros de readaptación social.

Cuestionaron que cada que el gobernador rinde su informe, se presenta un motín, y que se trata de una extraña coincidencia, porque es anormal que algo pase siempre en alguno de los tres penales.

“Siempre durante los informes hay tragedias en los penales, no hemos visto una transformación en el tema de seguridad y es lamentable que los penales, tanto Cadereyta, Apodaca como Topo Chico, estén tan vulnerables que cualquier momento pueden detonar e incitar violencia interna y posiblemente externa.

“Siempre lo hemos dicho (militarizar los penales) desde que arrancó la administración, quisieron culpar la manera cómo se llevaban los penales, pero vemos que pasó en su momento un incidente en el sexenio pasado, pero a raíz de ese incidente fuerte en Apodaca (hubo un cambio) y vemos que aquí en este Gobierno no ha habido la seriedad y la vocación de poder encontrar la solución”, expresó el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco González.

Además refirió que tiene que haber un responsable y que el Estado tiene que asumir su responsabilidad de una manera tajante y poner orden, ya que llevan dos años en el gobierno y continúan culpando al pasado.

Al respecto, Arturo Salinas, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) comentó que no se necesitan ver estadísticas del Gobierno Estatal, para constatar que no hay avances en materia de seguridad, y como muestra está el no haber metido a la cárcel a ningún funcionario de la anterior administración, ni al ex gobernador, Rodrigo Medina, mientras que el semáforo del delito está en rojo.

“En seguridad está reprobado, los incidentes de los penales no han cesado, un motín más habla del descontrol que hay en la seguridad en el estado y por supuesto, el secretario general de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública no han hecho nada por meter control en los penales”, comentó.