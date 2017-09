Diputados cuestionan las ausencias del gobernador

Monterrey

La bancada del PRI en el Congreso del Estado consideró que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón lleva dos años de vacaciones, al estar ausente de su obligación como jefe del Ejecutivo.

Esto, luego de que el mandatario anunciara que se iría de vacaciones 15 días, en los que trataría de reunir firmas para su candidatura presidencial.

La diputada Gloria Treviño Salazar comentó que en realidad los dos años que lleva Jaime Rodríguez en el Gobierno han sido vacaciones, ya que se la pasa fuera de Nuevo León.

“Mucho tiempo han sido eso, vacaciones, porque se la ha pasado más fuera del estado, que viendo los problemas que le interesan a los nuevoleoneses. Yo creo que ya lo que debería hacer es tomar una decisión pensando en el bien de Nuevo León, no en los intereses que le correspondan, no en verse a él como presidente de la República, sino pensando en Nuevo León, que es a final de cuentas por quien es él gobernador.

“Yo creo que debería ser muy puntual en lo que él quiere ser y lo que siempre le hemos dicho: actuar con transparencia y apegado a derecho, que no vaya a ser una cosa que no corresponde y si ya se va a ir, que tome la decisión y que ya se vaya, que no sea un periodo vacacional”, explicó.

Al respecto, el diputado panista, Marcelo Martínez comentó que el gobernador debe estar al pendiente del estado las 24 horas del día.

“Desconozco el fundamento legal por el cual él esté diciendo esto, yo creo que un gobernador es electo 24-7 durante seis años, 365 días del año y este señor está mencionando ahorita que se va a ir y que en 15 días va a lograr la cantidad de firmas que se necesitan. No sé cuántas firmas sean, 900 mil o un millón, las que sean.

“Si no lo tiene ya ahorita trabajado con estructuras afuera de Nuevo León, va a ser imposible, y si lo tiene es porque ha dejado de hacer su trabajo, y si esa es la razón del porqué estamos viendo los resultados que estamos viviendo en Nuevo León, pues se explican muchas cosas”, declaró.

