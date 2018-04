18 Diputados se van del Congreso para buscar otro puesto de elección

Guadalajara

De los 39 diputados que trabajaron durante los últimos meses, 18 ya pidieron licencia para brincar a otro puesto de elección popular como lo es una diputación, un espacio en el senado de la república o convertirse en titular de una presidencia municipal.



Fue celebrada una sesión ordinaria en el Congreso de Jalisco y los últimos en obtener el permiso fueron seis legisladores de la fracción del Revolucionario Institucional (PRI). Ellos son: Antonio López Orozco, Hugo René Ruiz Esparza, María del Refugio Ruíz Moreno, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Roció Corona Nakamura y Hugo Contreras Zepeda, este último se irá hasta el próximo 29 de abril.



Hugo Contreras Zepeda, hasta ahorita coordinador de la fracción del PRI, aseguró el Poder Legislativo sigue trabajando: “hoy estamos en el pleno, también mañana hay comisiones, la próxima semana igual. Se han realizado foros y entonces no hay parálisis legislativa. El Congreso tiene que ir caminando y precisamente para eso la ley prevé la fórmula de propietarios y suplentes para que en su momento o en ausencias, temporales o definitivas, puedan cubrir, situación que se está realizando”.



Otros 12 diputados ya se habían ido anteriormente: el independiente Pedro Kumamoto, los emecistas Alejandro Hermosillo, Ramón Guerrero, Juan Carlos Anguiano, Ismael del Toro, Kehila Ku, Mario Castellanos, Adriana Medina y María Elena de Anda.



También se fue la ex priista Claudia Delgadillo, ahora apoya a Morena. Anteriormente se habían ido el diputado Enrique Aubry del Partido Verde y José García Mora de Nueva Alianza.



Otros aspirantes a espacios de elección y que no han solicitado licencia hasta el momento son Mónica Almeida y Francisco Javier Álvarez del PRD, Jorge Arana, Liliana Morones, Anahí Olguín y Salvador Chávez Arellano del PRI, Omar Hernández del Verde y los panistas, Felipe Romo, Miguel Monraz e Irma de Anda. Los perredistas dijeron que podían continuar con el trabajo legislativo y su campaña al mismo tiempo.