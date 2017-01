Diputado pide reducir impuestos y quitar dinero a partidos

Guadalajara

Los gobiernos municipales y los tres poderes del estado de Jalisco pueden realizar acciones para aminorar las afectaciones que la ciudadanía sufrirá debido al incremento de hasta el 20 por ciento en el costo de los combustibles, acción llamada “gasolinazo”.

El diputado Oswlado Bañales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, enlistó acciones que están en manos de alcaldes, el gobernador, diputados y magistrados para poder llevar a cabo.

TE RECOMENDAMOS: Rechazan reducir contribuciones municipales para paliar gasolinazo

En principio dijo que los gobiernos municipales deben solicitar modificaciones a las leyes de ingresos, para que se echen atrás los aumentos aprobados en el Congreso del Estado y concluyan este año con la ley de ingresos del año 2016.

“Eso implica una ayuda en la economía de las personas de un seis por ciento. Hablamos de que no solamente se habla de que el impuesto predial subió en la mayoría de los municipios del estado de Jalisco, si no que hablamos de que los negocios jurídicos, las transmisiones patrimoniales, las licencias comerciales y en fin, tantos derechos y aprovechamientos que están directamente implícitos en las leyes de ingresos municipales. No solamente es el tema del gasolinazo, es el asunto del catastrazo”, dijo el diputado.

También hizo un llamado al gobernador Aristóteles Sandoval para que se tomen las medidas necesarias en la ley de ingresos del estado para que los Organismos Públicos Descentralizados del estado operen como en el 2016.

Otra de las peticiones es que se realicen modificaciones al presupuesto de egresos del estado de Jalisco para eliminar partidas que benefician únicamente a los funcionarios públicos como lo son la dotación de vehículos oficiales, pago de teléfonos y otros servicios.

Explicó que el Congreso de Jalisco ha ahorrado 50 millones de pesos, mismo que pidió sean destinados a la construcción del Hospital Civil en Tonalá, para creación de la Agencia de Energía y para programas sociales.

Además propone que los partidos políticos en la entidad regresen sus prerrogativas, que en total sumarían alrededor de 200 millones de pesos.

“Este año mientras no inicie el proceso electoral, no necesitan tener sus prerrogativas. Como es de conocimiento de ustedes, por convicción y por voluntad milito en Partido Revolucionario Institucional, pero también me queda claro que así como yo gané la elección, también un compañero mío ganó la elección de forma independiente, sin que asignara recursos”, dijo el diputado.

Oswaldo Bañales señaló que dichas acciones pueden ser realizadas y sólo se trata de voluntad política de personajes políticos y gobiernos.

GPE