DIF atiende a hombres por casos de maltrato en pareja

Francisco I. Madero, Coahuila

El 5% de las denuncias que se generan en el DIF Municipal, son interpuestas por hombres que argumentan que sus parejas los han maltratado psicológicamente, que han abandonado el hogar y descuidan a sus hijos menores de edad.

Sarahí Alcalá, presidenta del DIF, explicó que con el “Programa de Masculinidad”, los hombres que consideran que están siendo maltratados por sus esposas o parejas sentimentales, se han acercado a interponer las denuncias correspondientes por diversas causas.

Enfatizó que algunos han denunciado por abandono de hogar, situación que se presenta porque la mujer 'deja' a los hijos por diversas circunstancias.



Dijo que entre ellas, el señalamiento más mencionado es la “omisión de cuidados”, ya que las demandadas no atienden debidamente a los hijos que menores de edad y esa falta de cuidados se convierte en un problema serio para el seno familiar.

Comentó que la mayoría de los hombres que denuncian no están legalmente casados, es decir, no tienen un documento que les acredite que haya matrimonio y buscan la “patria potestad” de los hijos cuando no existe atención por parte de la esposa o pareja.

También denuncian por maltrato psicológico, por lo que se trata de reunir a ambas partes para que a través de un especialista en psicología busquen alternativas de solución y rompimiento no se concrete.

Destacó que el DIF es un organismo sensible que más allá de solucionar problemas a la ligera, se vigila frecuentemente cada caso y se busca consolidar el seno familiar través de la unión.

