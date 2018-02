Llueven quejas a diputado por violencia contra aspirante a magistrada

Guadalajara

Le llueven quejas al diputado de Movimiento Ciudadano, José Alberto Casas Reynoso, suplente de Ismael del Toro, a quien señalan de violentar a la maestra Diana Arredondo, aspirante a magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, durante su entrevista para el cargo realizada la semana pasada.

La agraviada presentó este martes queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) argumentando “violación a mis derechos humanos, violencia política y de género” por parte del legislador, quien le cuestionó su estado civil e hizo comentarios denostándolo.

La queja de Arredondo no fue en solitario, sino una suscrita por organizaciones feministas, académicas, profesionistas y mujeres empresarias, que consideran al acto denunciado como “discriminatorio” y que no puede quedar desapercibido, ni quedar en anécdota.

El diputado Casas se disculpó a través de sus redes sociales, hecho que no es suficiente ni para los colectivos, ni para las mujeres que suscriben la queja a título personal, ni para Arredondo, quien le exigió una disculpa pública.

“Yo fui violentada, no inicialmente en redes sociales por el diputado, sino en un contexto institucional, en un evento formal, en una entrevista ante la Comisión de Justicia y el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco... Fue en un acto público y la disculpa tiene que tener el mismo contexto en que se incurrió en la violación de mis derechos”, sostuvo la aspirante a magistrada, en entrevista con este medio.

Diana Arredondo explicó que ha participado once veces en las convocatorias para una magistratura. “Y participo porque tengo derecho a hacerlo. Tengo 26 años de carrera en el Poder Judicial, soy institucional, me he preparado y estoy luchando por generar condiciones para que las mujeres del Poder Judicial accedamos a esos espacios de representación institucional”.

El diputado Casas cuestionó a la actual secretaria de Acuerdos de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia sobre su estado civil y el motivo por el cual no incluyó este dato en su currículo. Además, hizo comentarios respecto al divorcio y sus particulares creencias religiosas “completamente fuera de contexto”.

“A nadie más que a mí le preguntaron eso. Ni a hombres ni a mujeres en la convocatoria… Presenté un extenso Plan de Trabajo y eso no fue motivo ni de un cuestionamiento por parte de los señores diputados, vinculados más a aspectos personales con tintes religiosos. Calificaron y emitieron juicios de valor”, reclamó.

Arredondo comentó que ante el contexto de violencia en contra de las mujeres que se vive en Jalisco y la trascendencia del 2018, año electoral y primero en que se deberá ejercer la paridad horizontal, la postura de Jesús Alberto Casas abona “al escenario de violencia cotidiana que enfrentamos, que inhibe la participación de las mujeres, y muchas no se atreven a comparecer en convocatorias públicas o en campañas electorales por temor a este tipo de agresiones”, por lo cual solicita al Congreso del Estado emitir una disculpa institucional y conmine al diputado a no incurrir en prácticas discriminatorias.

La aspirante a magistrada adelantó que ampliará la queja presentada para incluir también a Luis Fernando Nájera, diputado de Movimiento Ciudadano. Asimismo, presentará queja ante la Comisión Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación.

Las organizaciones civiles señalan el carácter de misoginia y violencia política, y en el mismo tenor se ha pronunciado la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Érika Loyo y otras figuras políticas y defensoras de los derechos de las mujeres.

EXTRACTO DE LA ENTREVISTA

-Diputado: ¿Es casada?

-Mtra. Arrendondo: Divorciada, ¿eso cuenta?

-Diputado: No, es que regularmente pone uno su estado civil.

-Mtra. Diana: ¿Y eso como qué tiene que ver?

-Diputado: Bueno, en que el buen juez por su casa empieza, yo tengo una formación católica…

-Mtra. Diana: Estoy sumamente ofendida por su pregunta. Protesto enérgicamente por su pregunta que es atentatoria a mis derechos humanos y de las mujeres en Jalisco. Las condiciones que rodean a las personas divorciadas no tienen nada que ver con las capacidades de las personas.

GPE