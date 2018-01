Amor a la carrera y al prójimo es esencial en las enfermeras

Guadalajara

La enfermera o enfermero es el personal médico que más contacto tiene con un paciente bajo situaciones que pueden resultar de máxima alegría o de tristeza. Hay para quienes resulta más importante el apoyo moral que puede otorgar el profesional de la salud que el técnico, que sin duda es de vital importancia.



Hoy es 6 de enero, día en el que se celebra el Día de la Enfermera en México. Esta fecha resulta favorable para que las enfermeras puedan depurar las cualidades que deben portar las personas que se dedican a la profesión de enfermería en las distintas áreas de la salud.



Amor a la profesión, paciencia, ser humano y doliente ante la necesidad de las personas, poder de convencimiento y vocación de servicio al prójimo son algunos de los aspectos que destacan profesionales de la enfermería que tienen dos, cuatro y 37 años de carrera y que compartieron su sentir a este espacio.



Por ejemplo, María Concepción Castro García, ya es jefa del departamento de Enfermería del Hospital General de Occidente, conocido como el Zoquipan. Tiene una carrera de 35 años en este nosocomio y ahora dirige el trabajo de más de 584 enfermeras de cinco turnos laborales.



“Uno de enfermera se enfrenta al nacimiento de un nuevo ser y empieza a ver como la enfermedad cómo progresa cuando el paciente no se cuida totalmente y nos toca ver también el deceso final. Creo que esos son sentimientos que no todos los profesionales tienen esa virtud de tenerlo como lo tenemos nosotras las enfermeras con los pacientes”, expresa la trabajadora de la Secretaría de Salud Jalisco.



En las escuelas de enfermerías no enseñan cómo se deben enfrentar los momentos como la muerte de pacientes en los hospitales pues en muchas de las ocasiones estos profesionales pasan mucho tiempo con los hospitalizados, se convierten en amigos, confidentes y apoyo emocional.



Sin duda la parte humana de la enfermera es esencial para el desarrollo de dicha profesión. Sin embargo, los trabajadores de la salud deben de desarrollar técnicas para atender a sus pacientes que incluyen el suministro de medicamentos, el limpiar las camas, mover a los pacientes y bañarlos.



“Nosotros nunca dejamos de actualizarnos y menos cuando ya tenemos una especialidad, y más que nada de darle a los pacientes a la hora de que se les va a poner sus medicamentos, qué medicamento se les va a poner, por qué vía se les va a poner y para qué le sirve. Que ellos estén informados del tratamiento. Los pacientes tienen muchas dudas y nosotros estamos para sacarlos de la duda”, expuso Hugo Sánchez Martínez, enfermero con especialista en el área de hemodiálisis y con cuatro años de experiencia.



Quien desea estudiar enfermería tiene varias opciones para poder desarrollarse profesionalmente. Por ejemplo, hay escuelas técnicas que se cursan en un periodo de tres años más un año de servicio para lograr la categoría de enfermera general. Luego pueden obtener el grado de licenciatura con un estudio adicional de dos años en la Universidad de Guadalajara.



Además, están las universidades que ofertan la licenciatura y una serie de especialidades. Por ejemplo hay enfermeras instrumentistas, de terapia intensiva, pediatras, profesionales con especialidad en neonatología, en geriatría y otras áreas.



“Ser enfermera significa mi todo, porque estoy haciendo algo que me gusta, de ahí voy a obtener cosas a futuro, cosas que quiero, me gusta estar conviviendo con el paciente. Disfruto, literalmente, picotearlos, se escucha feo pero me gusta. Me encanta lo que hago, hay momentos estresantes como todo pero lo disfruto”, comparte Tatiana con dos años de experiencia.

Las oportunidades laborales para quienes estudian enfermería siempre las habrá pues mientras haya padecimientos de salud será necesaria la presencia de estos profesionales. Ahora se preparan ante las necesidades que tendrá la población jalisciense pues se estima que dentro de algunos años habrá mayor población de la tercera edad.

SRN