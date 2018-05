Mayela, una mamá con don de mando

Torreón, Coahuila

Mayela es conocida por los deliciosos platillos que ofrece en el Mercado Juárez de Torreón. Pocos saben sus orígenes en la colonia Nueva Aurora y sus inicios en este mercado fue vendiendo fruta.

Hoy, luego de más de 50 años de luchar, da ejemplo a sus dos hijos, donde ser madre y empresaria ha implicado sacrificios en la convivencia con ellos, pero que le ha permitido heredarles una cultura de trabajo sacándolos adelante, por sí misma.

"Mi mamá se dedicaba al hogar y mi papá en una fábrica de cementos. Yo solo estudié la primaria, fui una niña alegre, me gustaba mucho bailar de todo tipo música: cumbia, rock and roll, cha, cha cha, de todo bailaba", recordó gustosa.

“Tengo el don de mando, esta forma de trabajar también se las he enseñado a mis hijos".



Al frente de 'Antojitos Mayela', a su mente trae los tiempos en que desde muy chica llegó a trabajar al Mercado Juárez, a los 14 años y a los 16 comenzó con su propia frutería y el gusto por la cocina lo obtuvo por la necesidad de dar sustento a sus dos hijos.

“Luego se casó mi hija, les pagué sus estudios, ella es enfermera y el muchacho es abogado”.

Al frente de la frutería estuvo 30 años y gracias al esfuerzo le permitió llevar por buen camino los ingresos que obtenía para destinarlos al patrimonio de su familia.

“Con la comida tengo 22 años y en el mercado son 54 años en total. A los cinco y media de la mañana ya está uno despierto porque hay que estar aquí desde las siete de la mañana. Hay que comenzar a prepara el huevo, chilaquiles, menudito, los caldos salen a partir de las once del día, tenemos seis o siete muchachas quienes son las que me ayudan”.

Naranjas, fresas y nueces, fueron algunos de los productos que vendió en una mesita a las afueras del mercado. Luego con un crédito que le dio el banco, le permitió adquirir su propio local.

De carácter alegre, Mayela también imprime un carácter recio y exigente en su trabajo. “Claro, si no soy exigente, ¿cómo las empleadas harán las cosas bien?”.

Reconoce que empezar joven a trabajar, ella sola se formó, su madre también fue comerciante, pero se dedicada a la venta de tamales y gorditas. En su familia, son once miembros, siete hombres y cuatro mujeres.

Como mujer y madre de familia, ¿cómo le ha inculcado la cultura de trabajo a sus hijos?

“Tengo el don de mando, esta forma de trabajar también se las he enseñado a mis hijos. Estudia, dame tu título y yo me hago cargo de ustedes. Mi hija sí me viene a ayudar, mi muchacho se dedica a ser abogado, pero también me da la mano”.

“Yo estoy muy feliz con lo que Dios me ha dado porque lo ha hecho en abundancia. Yo he tenido varias enfermedades muy pesadas y aquí estoy. Como mamá trabajadora he tenido que sacrificar el convivir con mis hijos. Estuve junta con un señor por 14 años, pero era un huevón (sic), nunca nos dio nada”.

¿Qué le falta por hacer Mayela, como mamá y empresaria? Sacar a mis cuatro nietos adelante y quiero darles estudios si Dios me da la vida, quiero que sean profesionales.