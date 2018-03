Durango

A pesar que hay avances desde que se implementó el Día Internacional de la Mujer para que haya igualdad entres los sexos, hay mucho por hacer, dijo la diputada local, Mar Grecia Oliva.

Indicó que la legislación se ha creado un marco jurídico, pero falta tipificar la violencia política contra la mujer y que faltan medidas que hagan equitativa la competencia en los ámbitos económicos y sociales.

Reconoció que sí hay deudas con las mujeres.

Indicó que la violencia simbólica y física contra las mujeres por temas de estructura social, donde cuentan con un valor menor.

La Diputada, dijo que en algunas comunidades aún existe la idea de que la mujer no puede gobernar un estado o un país.



Dijo que se está en contra de la violencia simbólica, esa que se genera en forma de comentarios racistas, "a veces pudiéramos comparar y hacer una parábola de la tragedia de las mujeres con la tragedia de pueblos de raza negra, a quien hoy vemos como una medida ridícula que en aquellos entonces se les asignaran escuelas distintas, asientos distintos, baños distintos, por considerar que estos eran de una raza inferior, al servicio de los blancos".

Indicó que parecen ridículos estos paradigmas, pero se parecen mucho, a las tragedias que viven en México las mujeres, cuando aún en los congresos se decía que no se deberían tener el derecho a votar ni a participar en política porque nuestra inteligencia era inferior.

"En México y en Durango, todavía en las comunidades camina el fantasma que sostiene que las mujeres no estamos capacitadas, que no tenemos el valor, que no se cuenta con la inteligencia y aunque hacen maravillas para poder extender la despensa que alimenta a una familia, no somos capaces de extender los recursos públicos para poder gobernar un estado y un país".

Negó esta categóricamente esta afirmación retrógrada y llamó a una alianza de solidaridad y de respeto que reconozca que hay una violencia simbólica en contra de la mujer, pero que también nos invite a reconocernos como entes mucho más grandes que cualquier idea del pasado que esclavice.

ldv