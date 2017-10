"Mi familia, mejor medicina contra el cáncer de mama"

Torreón, Coahuila

Elizabeth Gomar, es una mujer de 48 años que fue diagnosticada con un cáncer avanzado agresivo en tercera fase en el 2016.

Asegura que cada año se realizaba sus estudios de manera preventiva, sin que se presentara ninguna irregularidad, sin embargo después de su último chequeo una anomalía la preocupó y acudió al Seguro Social quien le manifestó que no había ningún problema.

Al no quedar conforme buscó a un médico particular que le comentó que había problemas, por lo que regresó a su clínica para pedir la canalizaran al oncólogo, quien finalmente le confirmó que presenta un cáncer avanzado.

Al terminar sus quimioterapias, se le programó la mastectomía, de la cual salió bien y a la fecha, indica, se mantiene igual tanto física como emocionalmente.



“Para mí fue mucho el enojo en contra de los mismos médicos, yo decía por qué se le salió esto de las manos, que alguien me explique, yo creo que un cáncer no se desarrolla de la noche a la mañana”.

Una vez que fue confirmado su diagnóstico, sus energías las canalizó en su recuperación, por lo que de inmediato fue sometida a quimioterapias debido a que presentaba un tumor del tamaño de la mama.

“De cierta manera es triste, pero a la vez dices tú, de aquí en adelante tengo que hacer las cosas lo mejor que se pueda para dejar tus cosas bien con tu familia, estar bien contigo misma y cerrar ciclos”.

Inicia la lucha

En la Clínica 71 del Seguro Social es donde lleva a cabo todo el proceso, durante el cual recibió 10 quimioterapias y 25 radiaciones después de la cirugía.

“Yo le decía a la doctora, después de esto qué, me voy aliviar, yo quería que me dijeran, no se preocupe estamos muy a tiempo, pues yo estaba llevando un seguimiento personal a conciencia”.

Al dar la noticia a su familia, manifiesta que se puso su mejor maquillaje, la sonrisa, ya que lo que no quería es que sus hijos la vieran derrumbada, sus tres hijos, dos universitarios y uno de preparatoria, quisieron dejar todo por estar con ella.

Elizabeth, quien señala que la actitud y optimismo son parte importante para salir adelante, pide a las mujeres que se quieran, se valoren, se exploren y acudan al médico al detectar alguna anomalía.

rcm