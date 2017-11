Millonaria deuda ahoga a la Secretaría de Salud

Guadalajara

Se abría un boquete y se tapaba otro. Esta analogía explica parte de lo que ha sucedido los últimos años en la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), donde el déficit de recursos no evitó que se dispararan los gastos: a la fecha la deuda que ahoga a la dependencia estatal asciende a 3,142 millones de pesos (mdp), lo que supone que las cosas están igual que cuando arrancó esta administración. O peor.

El titular de la dependencia, Alfonso Petersen Farah, dijo ayer en entrevista con medios de comunicación, que el endeudamiento de la SSJ ascendía a 1,850 millones de pesos, en números redondos, y que buscaría liquidarlo antes de que concluya este año. Por la noche, la Secretaría de Salud Jalisco precisó que la cifra referida por el secretario corresponde sólo a la deuda de 2017, y que "por ADEFAS (adeudos de ejercicios anteriores) se tienen pasivos por el orden de 1,347 mdp para un suma total de 3,142 mdp (ver anexo)".

De acuerdo con datos de la dependencia, los pasivos 2017 incluyen 550 millones de pesos para pagos de nómina (incremento salarial pendiente a trabajadores estatales, bonos y otras prestaciones, así como quincenas atrasadas ya laboradas a trabajadores cubreincidencias).

La Secretaría de Salud debe además 369 mdp en medicamentos, material de laboratorio y otros insumos; y 350 mdp en servicios subrogados (servicios de laboratorio, imagenología, etcétera); así como 526 millones de pesos de "adeudos no registrados", que incluyen a varios proveedores.

Entre estas categorías se encuentra dividido el adeudo a la empresa Dimesa, S.A. de C. V., actual proveedora de fármacos del Seguro Popular en Jalisco, y que según el secretario asciende a cerca de 700 millones de pesos al mes de octubre. El total es de 1,795 millones de pesos. La diferencia respecto los 1,850 millones de pesos a la que aludió Petersen Farah corresponde a los pagos que ya se efectuaron al personal, según se indicó.

"Estamos gestionando que podamos recurrir al pago total de la deuda o al pago total de los compromisos financieros pendientes que tiene a este momento la Secretaría de Salud... ahorita lo que tenemos es sobre todo una necesidad de recursos financieros para atender las diferentes operaciones de la Secretaría para lo que sería el cierre del año, de 1,850 millones de pesos aproximadamente", apuntó Petersen.

Ante la crisis financiera, el titular de la SSJ agregó que se ha recurrido tanto a realizar transferencias de fondos federales, como a recibir aportaciones extraordinarias del gobierno estatal, en un intento de solventar carencias que se dan tanto en el ámbito de proveeduría como adeudos laborales, apuntó.

"Ahorita nosotros lo que estamos haciendo es algunas transferencias de fondos que están claramente permitidos, autorizados, avalados por la Secretaría de Salud federal... recursos de la Aportación Solidaria Estatal que nos permite trasladarlos al Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud (FASA), que es el recurso federal y de ahí liberar recursos para atender otro tipo de necesidades", dijo.

Petersen Farah confió en que para el año próximo se pueda obtener un incremento al presupuesto de la SSJ y del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), por el orden de 2 mil millones de pesos. Cabe recordar que el presupuesto 2017 que se autorizó a la dependencia rebasó los 13 mil 730 mdp y fue 10 por ciento superior al del año previo.

Señaló que la nómina de la SSJ sumaba 21,153 trabajadores en las diversas categorías y que al recortar 300 plazas administrativas se tendrá un ahorro de 30 mdp a fin de año.

Para entonces quedará pendiente aclarar observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de 4,700 mdp.

Desbasto y licitación



El abasto de medicamentos en algunas claves está por debajo de 40 por ciento, situación que se espera resolver pronto, según señaló el secretario de Salud.

Petersen Farah recordó que Dimesa S.A de C.V, goza de la ampliación de un contrato por tiempo indefinido, hasta que no se lance otro proceso de licitación pública y adjudique un nuevo contrato. La convocatoria podría emitirse a principios de 2018, adelantó.

Cambios de directivos



Ayer el titular de la SSJ presentó al nuevo director general de Salud Pública, Mario Márquez Amezcua, ante los empleados de dicha área, a quienes les solicitó apoyo para sacar adelante a la dependencia como lo han hecho hasta ahora, dijo.

También agradeció al doctor Jorge Sánchez González su labor y encomió su trayectoria. Sánchez ocupó esa dirección durante los 18 meses en que Antonio Cruces Mada fue secretario de Salud.

Un llamado de última hora del gobernador truncó el recorrido de Petersen Farah por el resto para presentar a otros directivos; entre ellos el ex secretario de Salud en Jalisco, Cristóbal Ruiz Gaytán López, en la Dirección General de Planeación.

Fecha publicación: Jueves, Noviembre 2 de 2017

Claves

Endeudamiento

Adeudos 2017:

550 mdp nómina

369 mdp (medicamentos, material de laboratorio, etc)

350 mdp (servicios subrogados: servicios de laboratorio, imagenología, etc)

-----

1,269 mdp

+ 526 mdp Adeudos no registrados

------

1,795 mdp adeudos 2017 a la fecha

+ 1,347 mdp ADEFAS (Adeudos de ejercicios anteriores)

--------

3,142 mdp total de adeudos

*Al 31 de octubre de 2017

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco

Otros números

13,730 mdp presupuesto 2017

4,700 mdp con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pendientes de aclarar.

21,153 trabajadores tiene la SSJ en todas las categorías

300 plazas administrativas se reducirán este 2017

(ahorro de 30 mdp a fin de año)

86% de abasto de medicamentos general

40% o menos de abasto en algunas claves

Llegan relevos



Dirección General Administrativa

Ada Lucía Aguirre Varela

Dirección General de Planeación

Cristóbal Ruiz Gaytán López

Dirección Jurídica

Ana Robles Jiménez

Dirección General de Salud Pública

Mario Márquez Amezcua

Dirección de Hospitales y Regiones Sanitarias

Armando Pimentel Palomera

SRN