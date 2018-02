Perdonará Comapa deuda de 200 mdp a morosos

Altamira

La Comapa Altamira condonará 200 millones de pesos en adeudos a morosos de muchos años y dueños de casas abandonadas, casi lo equivalente a su presupuesto actual, pues el pasivo de 400 millones de pesos se ha vuelto incobrable y solo inhibe que se puedan obtener créditos.

El gerente general de la dependencia en Altamira, Alejandro Monge explicó que en la ciudad hay una cultura del no pago de agua, de tal manera que el 60 por ciento de los 96 mil usuarios tienen adeudos de varios años.

"¿Qué sucede? que no se paga, me he dado cuenta que aquí en Altamira se ha dado una cultura de un no pago de agua, pero también la culpa la tiene el organismo porque no nos hemos acercado a la gente, el problema mayor lo tenemos en el área doméstica; industria y la comercial no, las tomas domésticas nos deben un 60 por ciento de los usuarios".

Lo anterior los ha llevado a acumular un pasivo de 400 millones de pesos, que es incobrable porque muchas son casas abandonadas o son predios rústicos, que no tiene construcción, pero que quizá en algún momento contrataron una línea, se fueron y no la dieron de baja.





