Detienen a 2 policías federales por presunto huachicol

Dos efectivos de la Policía Federal fueron detenidos esta tarde y trasladados a la agencia del Ministerio Público federal de esta localidad, debido a que transportaban al menos 350 litros de gasolina en un vehículo tipo pick up encubierto, ya que simulaba ser un automóvil oficial pues traía sobrepuesta una matrícula de esta corporación.

Fue la tarde de este martes, cuando un equipo anti asaltos que patrullaba sobre la carretera Lechería-Texcoco en el tramo San Bernardino-Guadalupe Victoria, se percataron de que el vehículo aparentemente de la Policía Federal presentaba características diferentes a las que tienen las patrullas de la institución, además de que no traía el balizado correspondiente.

Por lo que determinaron marcarle el alto y hacer una revisión del mismo.

El automotor tipo pick up, marca Ford, submarca F150, namer de serie 1FTFW1EF8CKD01331, placa 15043, estaba tripulado por dos personas, elementos en activo de la Policía Federal, quienes transportaban siete bidones de plástico con aproximadamente 350 litros de hidrocarburo, al parecer gasolina, de la cual no pudieron acreditar su procedencia legal, ya que no contaban con el ticket de compra.

Los efectivos responden a los nombres de Refugio Aguilar Herrera de 35 años de edad y José Antonio Rodríguez Flores de 37 años de edad.

Ambos federales fueron detenidos y trasladados a las instalaciones del Ministerio Público federal con sede en Texcoco.

