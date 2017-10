Crímenes de lesa humanidad si se despenaliza el aborto: PAN

Saltillo, Coahuila

A partir de la Reforma al Código Penal para la despenalización del aborto se estarán cometiendo "crímenes de lesa humanidad", consideró el diputado panista Jesús de León Tello, en relación a la propuesta el Ejecutivo del Estado para que no se penalicen los abortos.

Destacó la importancia de realizar foros de consulta con científicos, organizaciones y con grupos de la sociedad que dominen el tema del aborto, donde se discutan las consecuencias que pudieran dejar las propuestas y la manera en que se está planteando la no penalización del aborto.

"Como están planteando la iniciativa puede darse el absurdo de que pueda llevarse a cabo abortos en el octavo mes, previo prácticamente a concluir el proceso de gestación, en donde dice la iniciativa del Gobernador (Rubén Moreira) El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller, dijo que significa permitir el aborto.



que eliminan la temporalidad de los 90 días y las causas de inseminación no consentida, en caso de violación, en caso de malformación, incluso que corra riesgo la vida de la mujer, porque establecen que se pueden hacer en cualquier momento”, explicó.

En este sentido consideró que es una propuesta fuera de lo racional y lamentó que el gobernador presente la iniciativa faltando menos de dos meses para concluir con su administración.

Por lo que le hizo un llamado a entender “que sus días están contados” y que no puede dejar iniciativas de último momento con temas que deben tener una amplia discusión.

“Es incluso inconstitucional, recordemos que en nuestra Constitución de Coahuila se establece el respeto de la vida desde la concepción, este código penal no puede transitar porque hay una disposición de mayor rango y tratados internacionales en donde se respeta y se vela por el derecho a la vida, mismos que los gobiernos de los estados y el Estado Mexicano tienen que velar y tomar medidas para proteger la vida y no para acabarla”, apuntó.

El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller, comentó que la no penalización del aborto no significa permitir el aborto, destacando que la iniciativa de Reforma al Código Penal, propuesta por el Gobernador, está abordando más temas y no solo lo relacionado al aborto.

Explicó que se trata de un nuevo Código Penal en el que se han incluido todas las reformas que se presentaron en la actual legislatura al actual Código Penal, sin embargo, se ha retrasado toda vez que el Poder Judicial está realizando una revisión para hacer algunas observaciones a la iniciativa.

Asimismo Fraustro Siller aseguró que todos los días se revisan opiniones de expertos, de diferentes grupos de la sociedad, asociaciones y algunas comunicaciones por escrito sobre la despenalización del aborto, principalmente.

dcr