Alerta en el Edomex por desnutrición crónica infantil

Toluca

El Estado de México ocupa el sexto lugar en desnutrición crónica en menores de cinco años de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, señala la Fundación un Kilo de Ayuda misma que asegura que ello repercute en el desarrollo de los menores en su futuro. Con base en datos de ENSANUT 2012 y proyecciones poblacionales de la CONAPO 2010-2030 hay 183 mil 975 menores mexiquenses de cinco años que tienen ese problema y ello da como resultado que todos esos menores no alcancen su máximo potencial.

Por otra parte la entidad ocupa el cuarto lugar en prevalencia de anemia en menores de cinco años. Datos oficiales señalan que si un niño no se nutre como debe ser en sus primeros años de vida ello repercutirá directamente en el ingreso que pueda obtener en un futuro al llegar a una edad laboral. En caso de no haber recibido los cuidados adecuados un bebé porque no lo alimentaron bien o no le dieron el afecto y la estimulación necesaria sus ingresos pueden ser menores en un 25 por ciento en comparación con los que sí tuvieron los cuidados adecuados.

Es ahí donde radica la importancia, por otra parte de esa manera las inversiones en educación se ven reducidas pues aunque sean destinados recursos se pierden entre 2 y 3 veces el monto invertido tanto en cuestiones académicas como en salud.Por otra parte se encuentra la obesidad que es un problema que ya está aquejando a los menores de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición el Estado de México ocupa el segundo lugar en obesidad infantil, son dos contrastes para este territorio que afectan también el gasto público.

La diputada federal por el distrito XXVI de Toluca, Laura Mitzi Barrientos Cano, señaló que la alimentación debe ser cuidada desde los hogares debido a que si bien es cierto que hay que abatir las carencias alimentarias, también hay que evitar la ingesta de productos chatarra, debe cuidarse que haya una dieta sana para evitar gastos que pueden evitarse en materia de salud.

Las consecuencias son enfermedades crónico degenerativas que cuestan millones de pesos y disminuye la calidad de vida de la población, como diabetes, presión arterial, entre otras. Señaló que la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha ayudado a evitar que más niños se vean afectados por una mala alimentación debido a que ha llegado a municipios lejanos y es que este es un problema que también afecta el desempeño en la escuela.

KVS