Citarán a empresarios por desfalco de 10 mdp

Monterrey

Tres empresarios que participaron con sus compañías en obras inconclusas o con empresas diluidas para el Sistema Estatal de Caminos en la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, serán citados a audiencias de vinculación por el presunto desfalco por 10 millones de pesos.

En los próximos días se realizarán las comparecencias de más de 10 empresarios a solicitud de la Subprocuraduría Anticorrupción.

Gema Chávez Durán y Ulises Sotelo López, agentes del Ministerio Público, que acompañaron al fiscal Ernesto Canales Santos en rueda de prensa, informaron que será citado Guadalupe Cantú González en una audiencia el próximo 2 de octubre a la 14:00 por un contrato del Sistema de Caminos.

Además de los empresarios Yanci Guadalupe Garza Saénz, quien tendrá su audiencia el próximo 8 de octubre y Jorge Humberto González López, por realizar obras por 3 millones de pesos cada uno, así como para el Sistema Estatal de Caminos con sus compañías que habían iniciado su proceso de disolución.

Por su parte, Canales Santos dio un informe de las acciones de la Subprocuraduría Anticorrupción a dos años de su creación, donde destaca la vinculación a proceso y prisión preventiva del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

Informó que a la fecha han logrado vincular a proceso a 33 ex funcionarios públicos, incluido el ex mandatario estatal, quien tendrá una audiencia el viernes 29 de septiembre a las 14:00 por enriquecimiento ilegítimo.

Al informar sobre un recuento de las acciones, Ernesto Canales, subprocurador anticorrupción, mencionó que a Medina de la Cruz se le llevan los procesos por el presunto otorgamiento de incentivos fiscales a la armadora Kia Motors y el uso personal de un helicóptero propiedad del Estado.

Además, el fiscal indicó que están en proceso de investigación 30 casos más.

"Estamos contentos con los resultados, desde luego nos hubiera gustado no haber tenido que encontrar los obstáculos que hemos enfrentado", afirmó el funcionario estatal.

"Me refiero a la suspensiones de los amparos otorgados para actos de proceso, a la falta de acceso a las informaciones financieras y fiscales de las autoridades federales, a la acción penal tomada por la PGR en contra de un juez local que manda un mensaje de miedo a todos los demás jueces que no se ajusten al criterio de la PGR".

Advirtió que la Procuraduría General de la República está interesada en sacar a Medina y a sus cómplices sin pena, a costa de violar la división de poderes.

Entre otras de las acciones a destacar por la Fiscalía, Canales mencionó el proceso a la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, y ocho de sus ex colaboradores por la presunta adjudicación directa de servicios legales privados, con cargo al erario, por más de 7 millones de pesos, cantidad que ya fue recuperada,aunque sigue el proceso penal.

Además, señaló la vinculación a proceso penal del ex tesorero estatal, Rodolfo Gómez Acosta, por un presunto quebranto al erario de más de 3 mil millones de pesos.

También se vinculó a proceso penal a Rolando Zubirán, ex secretario de Desarrollo Económico, por delitos contra el patrimonio del Estado por el presunto otorgamiento de subsidios ilegales que suman cientos de millones de pesos.

Otros de los ex funcionarios vinculados a proceso por presuntas irregularidades son Jorge Domene Zambrano, ex vocero y coordinador de Comunicación Social; Patricia Aguirre, ex titular de Turismo; Eduardo Bailey y Pedro Morales Somohano, ex directores del Isssteleón; Juan Francisco Livas Cantú, ex director de Fidecitrus, y Jorge Camacho Rincón, ex director de Protección Civil del Estado, entre otros.