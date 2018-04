Hoy presentan dictamen para descentralizar TV Nuevo León

Monterrey

Sin acceder a la petición de comercialización, ni de permitirles deuda, la Comisión de Legislación del Congreso del Estado presentará hoy al Pleno el dictamen para descentralizar a Radio y Televisión de Nuevo León.

El titular de la comisión, el legislador del PRI, Héctor García, comentó que además revisarán cuantos ciudadanos deberán comprender el consejo de este medio de comunicación, entre otras cosas.

“Me dicen que ayer (lunes) se votó en comisión, yo no tuve oportunidad de estar, mañana (hoy) sale. Se están haciendo aún ajustes, hay una organización ciudadana que nos pide seguir siendo muy respetuosos y muy contundentes en el tema de no deuda, de financiamiento y aclarar para qué, no comercialización, se sigue insistiendo en ello.

“Hoy (martes) seguramente en la tarde-noche, tendremos el documento final para presentarlo con reservas, se van a tener que presentar reservas, porque sí discrepa, por ejemplo del número de integrantes de la sociedad civil que deben de integrar la junta de gobierno de TV Nuevo León, que no iba en este documento y que era un acuerdo con las organizaciones, que tiene que haber ciudadanos en la Junta de Gobierno de TV Nuevo León”, explicó.

Agregó que además tienen que incluir cómo se integraría el reglamento y cómo convocarían a los ciudadanos para conformar el consejo.