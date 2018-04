Aprueban descentralización de TV Nuevo León

Monterrey

Sin contemplar la comercialización, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este miércoles la descentralización de TV Nuevo León, con deuda limitada a pagar en corto y mediano plazo, y con la implementación del requisito de experiencia, por lo menos de tres años en medios de comunicación, para quien sea nombrado director de la televisora.

El coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Marco González, comentó que además se agrega el consejo ciudadano que deberá ser integrado por cinco personas ajenas al Gobierno.

"Se logró un consenso entre todos los involucrados, el Gobierno del Estado, la sociedad en general, las bancadas, las televisoras en donde se llega a un acuerdo que TV Nuevo León no puede competir con las televisoras privadas, primeramente. Segundo, que pueden entrar en el tema de financiamiento sólo si es para modernizar la infraestructura, pero no para gasto corriente que no se justifique, todo tipo de deuda que tenga TV Nuevo León tiene que pasar por el Congreso, no la pueden autorizar ellos mismos.

"Se eficientó la Junta de Gobierno donde va a haber hasta cinco ciudadanos representados y también se pidió que tuviera preparación académica mínimo en la materia el que sea director de TV Nuevo León, para que no vaya a llegar algún amigo que no sepa nada de comunicación, que realmente sea alguien que pueda aportar mucho", indicó Marco González.

Expresó que con ello descartan que sea una caja chica para el Gobierno del Estado, y reiteró que se limita a funcionar para lo que fue creado este canal de televisión, es decir, para transmitir programas de educación y promoción de la cultura.

El coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, Arturo Salinas Garza, comentó que TV Nuevo León queda obligado a presentar cuenta pública.

"El organismo descentralizado tendrá que rendir cuenta pública y será sujeto a auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado, otro tema muy relevante que había estado en señalamientos diversos de los ciudadanos es incluir más participación ciudadana en la toma de decisiones", expresó.