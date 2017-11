No descarta Zamora buscar gubernatura

Guadalajara

Aunque el nombre del ex fiscal general Eduardo Almaguer ya suena como la opción que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), podría lanzar a la contienda para gobernar Jalisco en las próximas elecciones, el Senador Arturo Zamora Jiménez no descarta poder tomar ese papel y representar a su partido en el 2018 a nivel estatal.

Esta mañana, antes de recibir en Guadalajara su insignia como Doctor por el Instituto de Estudios Jurídicos (IDEJ), Zamora Jiménez dijo a los medios que aún no toma una decisión sobre si buscará gobernar la entidad o no.

"No he tomado una decisión porque todavía no hay una determinación al interior de mi partido sobre quién va a ser candidato a la presidencia de la República, una vez que se tome esa determinación entonces nosotros estaremos en condiciones de resolver qué va a pasar en las 9 entidades del país donde habrá elección para gobernador, y en este orden de cosas seguramente estaré tomando una determinación", señaló.

Recordó que todavía no es momento de tomar decisiones pues "esto tiene un tiempo, hay reglas del juego al interior de mi partido que las tengo que respetar, que las estoy respetando".

Destacó además que gobernar al estado "es un tema de una gran responsabilidad, es un asunto que implica dedicación de tiempo completo, estar alejado de la frivolidad y dedicarse a gobernar para servir a los demás".

Otorgan insignias

Alrededor de 45 egresados del doctorado en derecho en el Instituto de Estudios Jurídicos, entre ellos Zamora, recibieron este sábado las insignias como doctores, en una ceremonia solemne llevada a cabo en el teatro Degollado.

Al encuentro asistieron autoridades del estado, del IDEJ, así como la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien otorgó a los egresados un detalle de su parte.

Con estos otorgamientos ya suman 77 insignias de doctores en el IDEJ, 20 de estas son de mujeres.

