Denuncian desaparición de módulo del Seguro Popular

Torreón, Coahuila

Ciudadanos en su mayoría adultos mayores y personas con discapacidad, denuncian desaparición del módulo del seguro popular que se encontraba en las instalaciones del Instituto de la Mujer.

Tomasa González Hernández, una mujer de 76 años llegó a temprana hora acompañada de su hijo para renovar el seguro popular y se encontró con la sorpresa de que el modulo del Seguro Popular había sido reubicado a las colonias cercanas del Centro Antirrábico y otro al Hospital General.

Situación que complica el traslado, debido que no cuentan con los recursos para pagar taxi y con la andadera que utiliza se le dificulta transportarse en camión.

El trámite de renovación es hasta el 10 de enero, sin embargo tendrá que esperar para contar el recurso suficiente para el pago de un taxi.



“Ahora que está hasta allá por el manto de la Virgen es más difícil para uno, no voy a ir porque está muy lejos, ahorita ya pagamos para venir aquí, nos regresamos y vamos a pagar de nuevo el taxi y sin firmar ningún papel”.

Menciona que el trámite que acudió a realizar, es la renovación del Seguro para su hijo, trámite que se lleva a cabo cada año, sin embargo en esta ocasión será difícil poder hacerlo, debido a que implica un gasto mayor.

“Si no hay quien me lleve de mis hijos tengo que pagar taxi y no se me hace justo que lo hayan cambiado, antes íbamos a pagar al que estaba en Artes Gráficas y después lo cambiaron aquí y ahorita ya no lo encontramos”.

Expuso que desafortunadamente, así como ella, existen muchas personas que no saben que el módulo ya cambió de dirección, debido a que no se informó a través de los medios de comunicación a la ciudadanía.

Son las personas mayores y quienes tienen alguna discapacidad, las que se ven más afectados por el cambio de dirección del módulo del Seguro Popular, por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que consideren la instalación de oficinas más céntricas que faciliten el traslado.

