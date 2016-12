Tiene ZMG desabasto en 50% de estaciones

Guadalajara

El problema de desabasto de combustible se agravó en la zona metropolitana y el país y continuará así al menos en lo que resta de la semana.

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informó que el 50 por ciento registran desabasto.

"Estamos hablando que en la zona metropolitana de Guadalajara de 500 estaciones, hay cerca de 200 que no tienen un producto o le faltan los dos y en el resto del estado que son 450 gasolineras tienen más problemas porque todas están cargando en Manzanillo y ahí hay cola y retraso porque está surtiendo a ocho estados de la república", explicó Juan Pablo González, presidente de la Amegas.

"Ahorita no hay Premium, ya tiene varios días, es más de un mes que no hay Premium suficiente y la Magna tenemos inventario para dos días, pero ya se está acabando", dijo.

"El desabasto es genérico en todo Jalisco, falta en todos los municipios un producto u otro, pero estamos al 50 por ciento, falta la otra mitad", dijo.

De acuerdo con el dirigente de los gasolineros en los municipios ubicados al interior de la zona metropolitana es donde hay más problemas a tal grado que en algunos casos se está racionando su venta como lo registró MILENIO JALISCO en una estación de Ocotlán donde sólo vendían 100 pesos por persona.

Detalló que el problema de desabasto tuvo su origen desde unos meses cuando Pemex determinó hacer una revisión a todas las refinerías del país.

"El problema se ha presentado en los últimos meses a raíz de que Pemex ordenó que se revisarán instalaciones de las refinerías del país y el sistema nacional de refinación no ha estado trabajando al 100 por ciento, algunas refinerías trabajan al 20 por ciento, otras al 30 por ciento y otras hasta el 10 por ciento".

La gasolina que se vende en Jalisco proviene principalmente de la refinería de Salamanca, Guanajuato, pero no ha estado trabajando en los últimos días.

"Salamanca ha estado cerrada, ahorita tiene casi un mes que no funciona y ahora el combustible que se consume en Jalisco viene de otras partes", dijo.

El problema de desabasto se agravó debido a la falta de carros tanque o pipas para entregar combustible y al incremento en la demanda por la temporada de Navidad.

De acuerdo con el entrevistado Pemex tiene 70 autotanques para abastecer de producto a 900 estaciones de servicio en Jalisco que resultan insuficientes.

"Nosotros ya pedimos el camión, estamos esperando a que llegue, nos dicen que para la tarde, ya tenemos varios días así, llega y luego luego se acaba nos dura como dos horas", explicó un despachador de una estación de gasolina que se quedó sin combustible este lunes por la mañana.

Según Amegas la demanda de combustible en temporada de Navidad aumenta 50 por ciento y si a eso se agrega la falta de pipas y la problemática por la revisión de las refinerías el problema se agrava.

Agregó que el reto es para Pemex que tiene que resolver la problemática de desabasto a la brevedad.

"Pemex debe resolver la problemática de abasto a la brevedad y Pemex nos dice que tiene el producto en el barco, pero para llegar al interior de la República el problema es que nos faltan pipas y eso no se remedia de la noche a la mañana", dijo.

No obstante Juan Pablo González dijo que a partir de la primera semana de enero la situación podría normalizarse ante una baja en la demanda de combustible.

"Va a disminuir por el menos consumo después de diciembre, el problema será en el DF por el Día de Reyes, en el resto del país irá a menos, pero el desabasto no se resuelve de la noche a la mañana, no tenemos carro tanques suficientes que vayan a todo el país a entregar producto, se hace normalmente por poliductos pero por tierra es imposible y se va a llevar semanas no un solo día", afirmó.

Niega especulación

Mientras que Pemex señala que un grupo de gasolineros especula con el combustible en la Amegas lo rechazan.

Juan Pablo González aseguró que los empresarios afiliados a Amegas no están especulando con la venta de combustible y están entregando todo el producto que les surte Pemex.

"No es problema de nosotros, los gasolineros tenemos el compromiso social y por el mandato del contrato de franquicia de producto que tengamos lo entreguemos como es, aquí no especulamos", dijo.

De acuerdo con estimaciones a partir del 1 de enero el litro de gasolina se venderá entre 17 y 18 pesos por litro en el país, lo que ha provocado compras de pánico y especulación.

Juan Pablo González considera que el alza tan alta provocará un rechazo de la población y escalada de precios.

"A partir del 1 de enero la gasolina va a subir en un porcentaje que calcula Hacienda y Pemex dijo que será de 10 a 15 por ciento que son 2.25 centavos por litro y eso ha causado coraje en la gente porque suba tanto porque antes subía 3 por ciento todo el año", dijo.

Por este motivo dijo que es necesario que haya un incremento gradual en el combustible para no dar un golpe mayor en enero a la economía de los mexicanos.

"Nosotros hacemos la recomendación a Hacienda que valoren bien el impacto social que tiene el precio de la gasolina para que cuiden bien que no aumente de un trancazo, sino que sea un aumento moderado y gradual", concluyó.

Claves

11 mil 444 estaciones de servicio operan en el país

953 operan en Jalisco

500 estaciones se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara

10 millones de litros de combustible se consumen en promedio al día en Jalisco

15 millones de litros se consumen en temporada de Navidad