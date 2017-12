Resuelven desabasto en Servicio de Salud

Saltillo, Coahuila

Ante la falta de medicamentos en el Servicio de Salud de Saltillo, trabajadores que se dedican a la recolección de basura, hicieron un paro la tarde de ayer.

El problema se resolvió por la noche evitando que cerca de 300 colonias se vieron afectadas en la recolección de basura.

José Ángel Rodriguez Calvillo, encargado del despacho del Alcalde, informó que el servicio de recolección de basura no se suspendió, sino que inició con una hora de retraso en el turno vespertino, pese a que se había anunciado una suspensión por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Saltillo.

“Hubo un pequeño desabasto, se corrigió ayer mismo, ahorita voy a checar físicamente, ayer por la tarde noche se rehabilitó el medicamento y ya está funcionando perfectamente”, aseguró.

Alrededor de 130 trabajadores y 30 unidades de recolección, dejaron de operar durante la tarde del jueves, pues el problema con el servicio médico y el medicamento llevaba meses sin ser atendido.



Se comprometió a revisar de manera personal que el abasto de medicamentos se haya resuelto y que se esté brindando la atención y el surtido de recetas a los trabajadores del municipio.

Humberto Medina Granados, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Saltillo, informó que el paro sería con trabajadores del turno de la tarde del jueves y que pudiera extenderse hasta el fin de semana, de no resolverse la problemática.

“Se tomó la decisión, por petición de los trabajadores, que se detenga la recolección de basura del segundo turno, por cuestiones de falta de medicamento, la última noticia que tenemos es de que no se va a surtir nada, solamente se está verificando si el Hospital Universitario da el medicamento especializado, pero no es un hecho y no es suficiente”, dijo.

Destacó la necesidad de contar con medicamentos suficientes para atender la demanda, así como la canalización de atención médica en casos de urgencia, ya que muchos de sus compañeros llevan meses incapacitados, o en espera de una cirugía mayor, estas son solo algunas de las principales peticiones que han hecho al ayuntamiento.

