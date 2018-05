Contaminación en Playa Tesoro no ha tenido respuesta

Altamira

Sin recoger el crudo que emanó el domingo y manchó las costas de playa Tesoro, quedó enterrado en la arena, sin embargo debe ser retirado dijo el director de Ecología; quien aseguró que debido a que no hay una delegación de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) todas las denuncias que ha interpuesto Altamira por contaminación han quedado sin respuesta.

Francisco Martínez Illescas explicó que pasaron tres días de la emanación en la playa y ahí sigue el material, tal y como ocurrió el año pasado, esta vez las manchas del combustible fueron cubiertas por la arena, tras la actividad natural que tiene la costa, pero cualquier fenómeno natural las volverá a poner a la vista.

TE RECOMENDAMOS: Chapapote cubre 10 km de Playa Tesoro en Altamira.

"El hidrocarburo quedó sepultado en la área, quedaron sepultadas pero en un fenómeno de norte volverán a quedar descubiertas, hay que levantarlas es un agente que no pertenece al sitio, son 300 metros los afectados".

Indicó que no hay una delegación de la ASEA en Tamaulipas, dependencia que tras la reforma energética ahora es la encargada de atender este tipo de situaciones, por ello el municipio ha intentando firmar un convenio de colaboración pero no han podido siquiera elaborarlo, pues no han recibido respuesta.





JERR