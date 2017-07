Refuta ombdusman de Jalisco críticas de Emilio Álvarez Icaza

Guadalajara

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, refutó las críticas de quien fuera su homólogo en el entonces Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, quien ha hecho sendas declaraciones sobre su gestión y sobre el perfil que debe tener el próximo ombudsman en la entidad.

"Ante la Federación Mexicana de Ombudsman lo único que recibió, en vez de reconocimientos, yo sí he recibido reconocimientos, y he recibido designaciones. Y él (Álvarez Icaza) lo que recibió fue extrañamientos, fue manifestaciones de repudio unánimes por andarse metiendo en el trabajo de otras comisiones cuando su competencia estaba en el D.F.", expuso el jalisciense ante medios de comunicación.

Felipe Álvarez resaltó que en ocho años de gestión, Emilio Álvarez Icaza sólo emitió 129 recomendaciones "con muy bajo porcentaje de cumplimiento, con muy poca aceptación... habla del trabajo a favor de las víctimas, pues que venga a aprender de Jalisco lo que es el trabajo en favor de las víctimas".

Le reprochó ejercer un presupuesto cuatro veces mayor que el de la CEDHJ con ínfimos resultados "sólo para viajar, para promoverse, y bueno ahí está su falta de conocimiento que siempre quedó de manifiesto en los debates que tuvimos en la Federación Mexicana de Ombudsman".

-¿Se volvió un asunto personal?

"Yo creo que sí. En su momento simplemente no fue aceptado como ombudsman, por no tener una formación jurídica y ése es el problema, que se quiere meter a personas que no tienen el perfil de ombdusman. Son sociólogos, más bien que se dediquen a publicitar otras cosas, o a hacer su trabajo pero no a invadir esferas en las que se requiere otro perfil profesional", respondió.

Álvarez Icaza dijo aquí la semana pasada que es obligado para quien aspire a ser un ombudsman romper la relación de "cuotas y cuates", en referencia directa a Felipe de Jesús, entre otras alusiones.

Álvarez Cibrián indicó que desprestigiar es lo que este crítico ha estado realizando en varios estados del país donde se promueve.

SRN