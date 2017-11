Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ya investiga 17 casos

Saltillo, Coahuila

La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, informó que ya cuenta con 17 carpetas de investigación de diferentes dependencias.

Ocho son de carácter estatal y el resto contra autoridades municipales, señaló Jesús Homero Flores Mier, Fiscal Especial Anticorrupción.

Espera estar prestando servicio al cien por ciento a finales de este mes.



Hace poco más de tres semanas el 20 de octubre, el Fiscal había revelado que eran siete de las investigaciones abiertas y hace un mes, el 5 de octubre eran tres las denuncias, lo cual indica que en promedio se están presentando tres casos nuevos por semana.

Dijo que en estos momentos se están integrando las carpetas y se debe verificar primero si en efecto se constituye el hecho delictivo, para poder arrancar la fase del procedimiento.

“Nosotros recibimos por ejemplo alguna denuncia en contra de alguna dependencia, entonces por eso no podemos todavía liberar esa información”.

El Fiscal Especial aclaró que la ley no marca un período perentorio para resolver las investigaciones, pero dijo no esperar a que ocurra en el presente año debido a que se debe recabar toda la información posible a ese respecto, “para que no nos vayan a tumbar el juicio”.

“Por ejemplo del SAT necesitamos información, del Registro Público de la Propiedad, de varias dependencias, y una vez que tengamos la información ya vamos a buscar presentar las denuncias y que se judicialize el tema allí en los juzgados”, expuso.

Señaló que se espera estar prestando servicio al cien por ciento a finales de este mes en el edificio que el organismo está adecuando en el bulevar José Musa de León, al norte de la ciudad, donde ya se están recibiendo reportes por parte de la ciudadanía.

dcr