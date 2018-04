Denuncian fallas con empresas de seguros

Monterrey

Yo la verdad prefiero no tener nada que ver con ellos…”. De esta manera es como se expresa un cardiólogo radicado en Monterrey sobre los seguros de gastos médicos mayores, pues asegura que hay demasiadas trabas para cobrar la remuneración por los servicios que presta.

El especialista, quien prefirió omitir su nombre, ejerce su práctica en un hospital privado de la zona metropolitana de Monterrey, lugar donde se ha enfrentado a múltiples problemas para cobrar las facturas con las aseguradoras, al grado de que tiene una de 26 mil pesos por la que no ha recibido respuesta de la empresa MetLife desde enero de 2016.

“La problemática que yo he tenido es muy seria, las últimas tres atenciones que he dado son un problema cobrarlas, porque tengo alguna factura realizada que se perdíó en el proceso y nadie te sabe responder, nadie te dice, te mandan a otro teléfono, no te contestan, nadie te sabe responder ese problema, tengo una de hace exactamente un año”, contó.

Añadió que cuando intentó llamar a la aseguradora para reclamar por la tardanza de la remuneración, la empresa respondió que ya le habían notificado sobre la falta de cierta papelería, sin embargo, el cardiólogo negó haber recibido dicho mensaje y cuando se intentó comunicar de nuevo jamás le contestaron.

Otro de los obstáculos a los que se ha enfrentado es a la mala tabulación en los costos de los servicios, ya que muchas de las empresas los cotizan muy por debajo de lo que se acostumbra.

“Las tabulaciones obviamente están bastante mal, porque el costo que se paga por servicio y atención realmente da pena, da vergüenza, están muy cortos, muy desproporcionados, el gran problema es que muchas de las veces los médicos no están de acuerdo con el tabulador, se están dando precios bastante castigados”, dijo.

Aunque MILENIO Monterrey pudo conversar con más doctores con problemas para cobrar sus procedimientos con múltiples aseguradoras, estos prefirieron no hablar, debido al temor por perder flujo de trabajo.

Pacientes decepcionados

El problema con los seguros de gastos médicos mayores va más allá de la remuneración de los médicos, ya que los pacientes, a veces quizá por tener información limitada de lo que contrataron, terminan decepcionados con el servicio.

“Recientemente tuve una emergencia y acudí a recibir atención médica, el gasto en el hospital no era lo suficientemente alto para que me cubriera la prima y la atención del especialista, a pesar de ser de la red”, contó Gabriela Castillo, una regiomontana que esperó más de una hora para saber si la aseguradora le cubría el gasto de su lesión.

“Me dijeron que yo debía tramitar la devolución o el descuento por los servicios del traumatólogo, obtener la factura e iniciar el trámite, ¿de qué me sirve tener contratada a una compañía si yo debo hacer personalmente estas diligencias?”, exclamó la afectada, quien finalmente tuvo que pagar por la atención completa.

Un caso similar es el que le ocurrió a Ángel Gómez, un hombre de 34 años que vive en Monterrey que acudió a un hospital para que su esposa fuera atendida por una fractura en la nariz, pero el seguro de gastos médicos mayores que tiene por parte de su padre, Plan Seguro, le dijo que su póliza no cubría lesiones accidentales en esa parte del cuerpo.

“Cinco horas después de realizar los trámites, me hablan de caja y me dicen que la cuenta es de 70 mil, pero que por mi seguro solamente iba a pagar 40 mil, porque solo cubría la mitad como coaseguro y aparte un deducible”, contó.

Afortunadamente para Ángel, el lugar en el que labora también le brinda un seguro de este tipo con Banorte, con el cual solamente pagó 120 pesos de un medicamento que no entraba en el plan.

“Lo raro es que con el primer seguro la cuenta total era de 70 mil, pero con el segundo era de 40 mil, eso se me hizo sospechoso”, explicó.

Algunas fallas

Un especialista que labora en un hospital del área metropolitana explicó que desde 2016, una aseguradora le debe sus servicios para un paciente.

Mientras los médicos denuncian falta de pago, los pacientes dicen que las aseguradoras no les ayudan y tienen que cubrir por su cuenta las atenciones.

Esta situación, señalan los pacientes, es porque les argumentan que los gastos no entran en la póliza que tienen o el gasto no es suficiente.