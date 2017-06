Denuncian taxistas a dirigente de la CTM en Nuevo León

Monterrey

Un numeroso grupo de taxistas adheridos a la CTM nacional, se plantó afuera de las instalaciones del Palacio de Justicia, ubicada en la avenida Aztlán y Rodrigo Gómez, en Monterrey, para interponer una denuncia en contra del dirigente de la CTM Nuevo León, Ismael Flores.

La denuncia es a consecuencia de los diversos actos de violencia que se han registrado en la entidad en torno a los conductores de vehículos de alquiler.

TE RECOMENDAMOS: Taxistas agreden a batazos a un Uber

Los choferes mencionaron que se han incrementado las agresiones entre taxistas, por lo cual procedieron por la vía legal para detener los abusos.

"Venimos a interponer la denuncia y a exigir a las autoridades al gobernador, a autoridades municipales y estatales que tomen cartas en el asunto, esta violencia nos tiene asqueados a todos, estamos en contra de la violencia", dijo Fernando Flores, secretario del grupo de los taxistas.

Agregó que ya van varias denuncias que interponen pero las autoridades no han actuado. "Hace aproximadamente un mes pusimos varias denuncias por fraude, por robo, amenazas de muerte que hicieron en contra nuestra, no han hecho absolutamente, queremos que se fajen los pantalones y que dejen de tenerle miedo a Ismael, porque nosotros no se lo tenemos".

Uno de los taxistas relató haber sido agredido cuando se encontraba laborando en la zona de Valle Oriente, en Monterrey.

‘Que metan en orden a Ismael Flores, estamos cansados de la violencia que ha ejercido y en la cual nos ha involucrado al querer invadirnos todas las fuentes de trabajo que legalmente nos corresponden’, comentó otro de los manifestantes.

Pidieron la intervención de las autoridades estatales para que se detengan los actos de violencia.