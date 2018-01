La fiscalía, omisa con los invasores del Cerro del 4

Guadalajara

El Ayuntamiento de Tlaquepaque ha aprobado pedirle a su síndico municipal que interponga una demanda de amparo contra la inacción de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, respecto a la denuncia interpuesta en agosto de 2016, para determinar las invasiones de particulares al parque central o Metropolitano Cerro del Cuatro.



"Solicité en la última sesión de cabildo, que el pleno se autorice al síndico municipal para presentar el amparo, pues son ya quince meses sin ningún resultado ante presuntos actos de despojo en la propiedad municipal; no se ha registrado ninguna actuación ni actualización en el expediente", dijo a MILENIO JALISCO la regidora Daniela Chávez,



"El pasado miércoles 17 de los corrientes, me apersoné directamente ante las oficinas de la Fiscalía General del Estado, para revisar el estado de avance de la averiguación previa con número de expediente 27773/16, asignada a la Agencia del Ministerio Público número 2, Turno Matutino, en el cual constaté que desde el día 18 de octubre del año 2016, hace más de quince meses, en que se giraron oficios a la Policía Investigadora, sin que desde entonces se registre ninguna actuación ni actualización en el referido expediente", señala en el escrito que entregó al cuerpo edilicio.



Esto, "en perjuicio del interés público y colectivo que en este caso la Fiscalía General del Estado de Jalisco está obligada a resguardar, con el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales y legales", advierte.



La denuncia original, señala que el 2 de julio de 2016, durante la primera reforestación del área verde, "se acercaron a los funcionarios, en momentos distintos y de forma separada, vecinos aledaños a esta zona [sic], los cuales mencionaron con preocupación que recientemente diversas personas se han establecido para habitar en la franja del parque [...] sin tener derecho alguno para poseer, muchos menos con título de propiedad o escrituras que los acrediten como dueños...".



El modus operandi de los invasores: "establecerse inicialmente con tablones, polines, tubos, mallas, lonas y demás que permitan crear una vivienda momentánea, y que inclusive alguno de ellos tienen la intención de construir vivienda de material permanente, a pesar de no ser propietarios del terreno, argumentando que las autoridades no pueden hacer nada al respecto ya que es una zona protegida y que la policía municipal no la puede quitar, solamente un juez".



Además de esos actos constitutivos de delito, la regidora destaca que hay un problema de sanidad asociada a la calidad provisional de las viviendas de los invasores y su falta de servicios, así como a la topografía del lugar, donde suele haber riesgos de deslizamientos por tratarse de terreno inestable.



"Esto como una acción de seguimiento de recuperación de espacios verdes y la declaratoria que se encuentra en el Congreso para declararla zona de recuperación ambiental; además de que esta situación arriesga la integridad física de los posesionarios por las condiciones insalubres en las que habitan y el riesgo por los deslaves", insistió.

SRN