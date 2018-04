Denuncia maestro despido por discriminación de género

Monterrey

Dos años y medio como docente de la Facultad de Psicología e incluso un premio de investigación, no fueron suficientes para que Loren Daniel Johannes Ibarra González, quien realizó un proceso de reasignación sexogenérica, conservara su trabajo.

Esto lo asegura Loren Daniel, quien recuerda que en febrero del año pasado notificó a su jefa directa que se realizaría el cambio, quien le dijo que no habría ningún problema.

TE RECOMENDAMOS: ‘Paridad en todos los ámbitos, agenda del feminismo’

Sin embargo, ya con el proceso de reasignación sexogenérica realizado y el primer día de clases con su grupo, en mayo de 2017, Loren Daniel fue notificado que perdería sus 15 horas como docente, aunque por otra razón.

"La razón que me dieron en ese entonces fue que me daban tiempo para terminar mi tesis de doctorado, que cuando ya la terminara, me iban a regresar mis horas", cuenta.

Una vez que se liberó de la tesis, en diciembre, pidió que le regresaran sus horas, pero recibió una negativa como respuesta porque aparentemente, no había horas disponibles, aunque Loren Daniel vio a varios maestros nuevos entrar a trabajar.

El maestro asegura que todo el tiempo le dijeron que la pérdida de su trabajo era por cuestiones de las horas y no por la identidad de género, pero lo cierto es que perdió su trabajo, e incluso alumnos a los que les brindaba tutoría, a raíz del cambio, el director de la facultad, Álvaro Aguillón Ramírez luego le dijo que no cumplía el perfil.

"Lo que me explicó el director en ese momento, fue que aunque hubiera terminado la tesis, yo no tenía el perfil para ser maestro, lo cual se me hizo que no tenía sentido porque yo ya había sido maestro ahí durante dos años y medio", dijo.

Hace aproximadamente dos meses, Loren Daniel acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde interpuso una queja contra la Facultad de Psicología por discriminación de género.

Además, la asociación Universitarios por la Equidad y una Sociedad Íntegra e Incluyente (UNESII), dirigió una carta a la UANL exigiendo que se le regresen las 15 horas como docente y su seguro médico, así como respetar la identidad de género de personas trans que se encuentran estudiando en la Facultad de Psicología.

"Quisiera que me regresaran las horas de docencia, para poder terminar ahí mi doctorado, y creo que muy importante, es que se implemente un protocolo de identidad de género, porque esta misma situación que estoy pasando la están viviendo algunos alumnos ahí", cuenta.