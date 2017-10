Fumigarán escuelas donde hay riesgo de dengue

Torreón, Coahuila

Con la proliferación del mosquito trasmisor de dengue por las recientes lluvias registradas en la Comarca Lagunera, instituciones educativas de nivel primaria y secundaria serán fumigadas en los próximos días por personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, ante la solicitud de directivos de los planteles.

Antonio González Hernández, Subsecretario de Servicios Educativos en la Región Lagunera de Coahuila, dio a conocer que se dará prioridad a escuelas como la Primaria 'Hilario Esparza' ubicada en la colonia Santiago Ramírez y la 'Antonia Solís Amaro' en Residencial del Norte.

Se trata de instituciones que se encuentran en sectores en donde cada vez que llueve se generan grandes encharcamientos.

El próximo viernes cuando la Jurisdicción Sanitaria fumigue, debido a que ese día los alumnos no tendrán clases porque hay Consejo Técnico Escolar.

Respecto al probable brote de dengue en las escuelas y ausentismo de los alumnos, dijo, que no se tiene reportado por parte de los directivos y de los maestros.

"Hasta ahorita no, dengue comprobado no tenemos, no nos han reportado los maestros ni los padres de familia sobre un caso en particular".

González Hernández, hizo un llamado a los padres de familia, así como a los maestros que se tomen las medidas preventivas a través de la descacharrización, así como el deshierbe en las escuelas y en las viviendas, ya que el pasto es un lugar en donde se mantienen los moscos.

Aseguró que existe una coordinación entre la Subsecretaría de Educación y la Jurisdicción Sanitaria para poder llevar a cabo los trabajos de fumigación.

dcr