Torreón, Coahuila

Socorro Delgado González de 40 años vecina de la colonia Zaragoza Sur, empezó a sentirse mal la semana pasada.

Con dolor de cabeza, ojos irritados y dolor de articulaciones pensó que sería un resfriado, sin embargo, los síntomas empezaron a ser más fuertes y acudió con el médico particular quien la envió a realizarse un estudio.

Al conocer los estudios el doctor le indicó que fuera a su clínica para que le hicieran otros, debido a que por los síntomas que presentaba era probable que tuviera dengue.

"Fui a la 16 del Seguro Social para que me hicieran muestra de plaquetas, pero no me quisieron atender que porque ya no estaban realizando estudios y no me dieron nada".

Aseguró que es mucha la gente que acude al Seguro Social debido a que presenta los mismos síntomas que ella, pero lamentablemente no los atienden, pues ella permaneció toda la mañana en el hospital y cuando le tocó su turno, el médico le dijo que no podía checar el nivel de plaquetas, ya que le indicaron que cuando se contagia de dengue hay una disminución.

"Iba ya muy mal, no me podía ni sostener del dolor que sentía en todo el cuerpo y como yo había mucha gente en el Seguro que estaba en espera de que nos atendieran".

Comenta que los dolores han sido más intensos, el dolor de cabeza, ojos, huesos y fiebre, así como dolor de estómago y vómito, lo que la mantiene en la cama sin poderse mover, pues el médico particular con el que inicialmente acudió solo le recetó paracetamol, ya que no hay tratamiento para el dengue.

Señaló que a su casa no han acudido a realizar fumigación y existen vecinos que también han presentado casos de dengue, sin que a la fecha se haya establecido un cerco sanitario para evitar que continúe propagándose.

“Con las lluvias pasadas aparecieron más moyotes y tenemos miedo de les vayan a picar a los niños, por eso pedimos que vengan a fumigar”.

Hizo un llamado a las autoridades de salud para que acudan a realizar acciones de fumigación debido a los casos de dengue siguen presentándose.

