Menores de edad cometen 8 de 10 delitos en Altamira

Altamira

En Altamira el 80 por ciento de los robos simples son cometidos por menores de edad, la mayoría adictos a las drogas, este año se va a implementar el programa de Prevención de Conductas Antisociales, pues está subiendo el número de adolescentes inmiscuidas en delitos como secuestros, extorsión y homicidios en la ciudad.

El regidor, presidente de la Comisión de la Juventud, David Valenzuela, dijo que se ha hecho una revisión de las estadísticas, tras la aprobación para que funcione la Dirección de Prevención al Delito, y es necesario intervenir para evitar que jóvenes sigan cayendo en conductas delictivas.

Precisó que en Altamira el 80 por ciento de los robos son cometidos por menores de edad entre los 12 y 17 años, la mayoría de ellos adictos a algún tipo de drogas, y muchos comenzaron solo por diversión o al ver algo mal puesto en alguna tienda.

"Es una cifra muy elevada, en Altamira la mayoría de robo simple es cometido por menores de edad hasta en un 80 por ciento. Ese robo siempre, es decir se me hizo fácil, lo vi mal puesto, me lo llevo pero no conocemos las consecuencias".





JERR