FGE emite recomendaciones vs delitos cibernéticos

Guadalajara

Para evitar ser víctima de prácticas como ciberbullying, grooming o hasta delitos como el fraude en su modalidad electrónica conocida como phishing, la Fiscalía General del Estado alerta a la población y sugiere una serie de medidas de prevención

Primeramente se recomienda tener una contraseña diferente para cada servicio o plataforma en línea, con una combinación de números, letras mayúsculas, minúsculas y signos. Además los perfiles personales no deben ser públicos y evitar compartir la ubicación en tiempo real al visitar sitios.

Los padres pueden contribuir a que sus hijos no padezcan el acoso en línea o sean blanco de grooming, práctica en la que un adulto se hace pasar por un menor de edad en las redes sociales, para ganarse la confianza de otros niños o niñas, con el objetivo de obtener material de carácter sexual.

Se recomiendan establecer horarios de uso de internet, ubicar la computadora en un área común del hogar; también no proporcionar datos personales o familiares por estos medios, asimismo informarles de los peligros de conversar, entablar amistad o citarse con desconocidos.

La dependencia no recomienda no abrir correos electrónicos cuando “no reconoce quién le envía un correo, desconoce quién le remitió esa información; no entró a ningún sorteo que refiere haber ganado un premio; la dirección tiene algún error ortográfico o es diferente por un punto, coma, acento o letra; el contenido es pornográfico, agresivo o de drogas, o bien, solicitan que descargue un archivo con música, juegos o imágenes “especiales”

Para prevenir el phishing se recomienda no hacer uso de servicios bancarios o realizar compras desde ciber cafés. También evitar compartir información financiera por correo.

La Fiscalía ofrece asesoría mediante la Policía Cibernética para presentar denuncias en caso de ser víctima de un delito, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3837-6000, extensión 15832 y al 3668-7900, extensión 18041, las 24 horas del día, todo el año. Asimismo, pueden contactar mediante el correo oficial policía.cibernetica@jalisco.gob.mx

