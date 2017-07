Déficit de policías es por falta de equipamiento: Hernán Salinas

Monterrey

El déficit de policías per cápita en Nuevo León no es nuevo, y la falta de equipamiento de las corporaciones de seguridad desalientan a los ciudadanos a buscar convertirse en oficiales, declaró el diputado del Partido Acción Nacional, Hernán Salinas.

Comentó, además, que nunca habrá la cantidad necesaria de policías si no se le destinan los recursos adecuados al rubro de la seguridad.

"Hay municipios que no tienen un solo policía porque no hay el equipamiento, no hay las patrullas, entonces muchas veces los propios ciudadanos que pudieran estar interesados en entrar a las fuerzas de seguridad, dicen 'a qué entro a una fuerza donde no voy a tener ni siquiera un chaleco, no voy a tener las condiciones mínimas para poder hacer mi trabajo'.

"Entonces evidentemente hay una asignatura pendiente de parte del Ejecutivo y de los municipios, que hay que reconocerlo, porque el déficit es tanto de policías estatales como de municipales y ahí tiene que reflejarse este déficit en una mayor prioridad desde el punto de vista presupuestal. Nunca va a haber los policías suficientes que Nuevo León requiere y sus municipios, si no se le asigna el presupuesto adecuado al área de seguridad y creo que ahí ha habido gran déficit, ni se le da la garantía a los policías para poder desempeñar bien su papel", explicó.

MILENIO Monterrey publicó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo León ocupa el lugar 25 entre las 32 entidades del país en cuanto a la cantidad de policías y agentes de Tránsito que tiene por cada 100 mil habitantes.

En la entidad la tasa de uniformados contratados es de 157 por cada 100 mil habitantes, muy lejos de los 678.4 que tiene la Ciudad de México, que ocupa el primer lugar en este tema; y de la media nacional que es de 231.

Con este promedio, Nuevo León sólo se ubica por encima de los estados de Tamaulipas (82.7), Coahuila (114.8), Veracruz, (143.6), Durango (144.5), Zacatecas (145.6), Guanajuato (149.7) e Hidalgo (155.5).

"Este problema no es nuevo, hay que reconocerlo y ser muy honestos, este déficit en el número de policías per cápita ya lo llevamos teniendo en Nuevo León desde hace tiempo, y ha habido esfuerzos, cuando se hizo Fuerza Civil se anunció como un esfuerzo para eliminar este rezago en la contratación de policías, vemos hoy, años después que no ha sido así, el rezago continúa.

"Creo que esto tiene que ver con muchas razones, primero, evidentemente las condiciones de trabajo de los elementos de seguridad no son óptimas, ustedes las conocen, desde las percepciones salariales hasta muchas otras cuestiones que involucran el no tener muchas veces equipamiento necesario y ese es un tema de los municipios", declaró.