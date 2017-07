Nuevo León tiene 50% de déficit policiaco

Monterrey

Nuevo León tiene un déficit del 50 por ciento de policías porque no acreditan las pruebas de confianza, admitió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Después de distinguir a los elementos en su día, en Parque Fundidora, el ejecutivo estatal reveló que en el estado hay una plantilla de 4 mil 500 policías, por lo que falta una cantidad similar.

"Tenemos un 50 por ciento de déficit, tenemos ahorita 4 mil 500 elementos de Fuerza Civil, queremos llegar a 5 mil 500 al finalizar el año e ir creciendo mil por año, de tal forma, lograr terminar el déficit al terminar el sexenio.

"(El déficit) afecta demasiado porque la ciudad crece, porque crece un 12 por ciento al año y no crecemos en esa misma proporción en el número de policías", reconoció.

Actualmente hay 380 elementos en la primera generación en la Universidad de Ciencias de la Seguridad para la recién creada Guardia Civil.

El gobernador dijo que se están reclutando en forma intensa a más policías por parte de la Secretaría de Economía, la Subsecretaría del Trabajo, la Secretaría de Seguridad y las áreas de recursos humanos de la Iniciativa Privada.

"Nadie se ha ido, no sé quién les dice a ustedes que se fueron, es un proceso, no tenemos deserción y cada año se hacen las pruebas de confianza y a quienes no pasan las pruebas no los seguimos teniendo como policías, más que irse, retiramos a algunos que no pasan las pruebas.

"Tenemos un 5 o un 7 por ciento, a veces se va a 10 porque a veces son los ejercicios de confianza que calendarizamos por mes para poder cubrir por año las pruebas de confianza de todos", señaló Rodríguez Calderón.

PZVB