Tumba el TEPJF la alianza PAN-PRD para los municipios

León, Gto.

Por unanimidad, los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en Monterrey, determinaron que es improcedente el convenio de coalición que suscribieron los partidos del PAN y PRD en Guanajuato para postular candidatos a los ayuntamientos, al no cumplir con el principio de uniformidad.



Y es que de acuerdo con los criterios emitidos recientemente por la Sala Superior del TEPJF las coaliciones tienen que estar conformadas por los mismos partidos políticos, tal y como se suscribió la coalición para elegir a gobernador del estado, la cual la integran los partidos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.



"El Tribunal local avaló un registro de una coalición sin tomar en cuenta que los partidos que la integran son diferentes a uno cuyo acuerdo se registro previamente, se considera fundado el agravio toda vez que la coalición "Por Guanajuato al Frente" surgió con la aprobación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el cual se acordó que los partidos que la integrarían son PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para postular al candidato o candidata a la gubernatura del estado, en opinión de la ponencia el hecho de que se haya presentado por dos de los tres partidos políticos un diverso convenio para participar en la postulación de candidaturas a integrar los diferentes ayuntamientos, no puede considerarse como una misma coalición sino una nueva porque se está ante diferente integración de partidos políticos y ante la definición de un nuevo convenio de participación", expuso el Secretario de Estudios y Cuenta del TEPJF, Carlos Manuel Cruz.



De esta manera, los tres magistrados de la Sala Superior coincidieron en que de manera incorrecta el Tribunal Estatal de Guanajuato avaló el registro de la coalición “Por Guanajuato al Frente” para municipios “sin respetar el principio de uniformidad, porque no tomó en cuenta que los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática que la integran, ya formaban parte de otra coalición para postular candidato a gobernador”.