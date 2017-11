Estrenan Decathlon en Monterrey

Monterrey

Decathlon, la firma europea líder de productos de deportes, abrió su primera de cinco tiendas en Nuevo León, inaugurada por el gobernador Jaime Rodríguez en la zona de Cumbres.

Con una inversión de 5 millones de dólares, la compañía francesa abrió su sexta tienda en el país y lo hará al público este 11 de noviembre en Paseo de los Leones 1263, en la colonia Cumbres Mediterráneo.

Con más de cuatro mil productos de 100 disciplinas deportivas, la tienda ya tiene sucursales en Querétaro, dos en la Ciudad de México, y dos más en el Estado de México.

El gobernador dijo que la tienda será un referente que necesita la ciudad de Monterrey.

Señaló que este año se han establecido 149 empresas en Nuevo León y se han generado 70 mil empleos.

"Ya no vayan a Laredo, deveras, gástense su dinero aquí... Estas tiendas que son de una marca mundial y que es atendido por los ojos de la gente, si no la empresa no haría una inversión como ésta que hizo muy importante de 5 millones de dólares", reveló.

Eric Fortune, CEO México, informó que hay mil 200 tiendas en 32 países y con aproximadamente 70 mil empleados.

La sucursal Monterrey se instaló sobre cuatro mil metros cuadrados y cuenta con 23 marcas exclusivas, cuya firma buscan establecer cuatro tiendas más.

A la inauguración acudieron además el alcalde regio, Adrián de la Garza Santos; Samuel González, de Decathlon Monterrey; Ingrid Drexel Clouthier, una de las madrinas de la tienda, además de Daniel Bautista, titular de Cultura Física y Deporte de Nuevo León.