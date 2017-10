“Se deben transparentar recursos”

Guadalupe

Aunque todavía no toma una decisión sobre si va a reelegirse o no, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, sostuvo que lo más importante en este caso es fiscalizar y transparentar los recursos públicos para que no vayan a las campañas, y con ello no se caiga en anomalías electorales.

Lo anterior se da luego de que la Corte definiera las reformas a la Ley Electoral, en las cuales determinaron que los alcaldes no están obligados a separarse de su cargo para hacer campaña.

“Sí debes de respetar la transparencia, la rendición de cuentas, que se respeten las formas y que sea muy claro que ningún funcionario público, con esta nueva medida, pueda hacer uso de recursos públicos para razones de campaña.

“Vamos a tener que ser muy cuidadosos en eso y también habrá que determinar en el momento, es una posibilidad, el quedarte; la otra es que, en dado caso que se presente la reelección, también puedes valorar separarte el tiempo que dure la campaña”, dijo.