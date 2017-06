Hoy cruzarán posturas respecto a ciclovía Marcelino García Barragán

Guadalajara

Si vive, transita o realiza alguna actividad cercana al Boulevard Marcelino García Barragán seguramente ha participado en alguna platica en la que tema principal sea el funcionamiento de la ciclovía. Puede estar a favor o en contra y en las discusiones se agregan diferentes ópticas y puntos de vista respecto a dicha infraestructura.

Esto ocurre previo al domingo 9 de julio, fecha en la que será celebrada la primera consulta popular en Jalisco y que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara podrán opinar sobre si debe o no permanecer la ciclovía en el Boulevard Marcelino García Barragán, aunque el resultado no será vinculante para que lo acate el gobierno de Jalisco.

A casi una semana de que sea celebrada la consulta, este viernes será celebrada una mesa de deliberación que será trasmitida a las 21 horas en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Participarán dos grupos de ciudadanos, uno que manifestará la postura en contra y el otro a favor de la vía ciclista.

"Creemos que este ejercicio que vamos a realizar mañana pues nos ayuda a difundir, a socializar, a que se conozcan con mayor fuerza los argumentos de unos y otros y que esto nos permita incentivar la participación de los habitantes y que acudan el domingo 9 de julio a emitir su opinión", señaló Mario Ramos, consejero del IEPC.

Por qué sí y por qué no

“Viola reglamento, genera inseguridady contamina”



A partir del inicio de la ciclovia Marcelino García Barragán se generaron diversas manifestaciones por parte de vecinos que se manifestaron inconformes por la nueva infraestructura. Este grupo de colonos promovieron la realización de la consulta popular que ahora organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

El grupo que se manifestará porque no deba permanecer la infraestructura víal se integrará por vecinos de la zona. En su postura incluyeron diez puntos, entre el que destacan que la construcción de dicha vía viola el reglamento de Imagen Urbana de Guadalajara y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano.

"La Secretaría de Movilidad en el trazo de calles dice que las avenidas de más de cinco carriles no puede ser utilizada como una alternativa para ciclovías o para otro medios de transporte por su densidad alta de tránsito. Entonces, poner dos ciclovías de un sentido a otro hace que la avenida colapse con demasiados carros", expuso Alberto Vara Cibrian, quien participará en el debate.

El participante aseguró que el camino ciclista ha provocado a que haya mayor contaminación debido a que avanza de manera más lento el tráfico. Recordaron que hay colapsos debido a que en algunos cruces hay vuelta a la izquierda y paradas de transporte público lo que ocasiona que por momentos el avance se detenga porque ambas situaciones se registran.

Otro de los puntos expuestos por el grupo es que la vía ciclista afecta la calidad de vida y los comercios pues "la usa los que la pueden cruzar y quienes la pueden cruzar son motos y muchas veces son motorateros. Entonces imagínate la inseguridad se incrementó porque pasan, se roban un celular de una persona descuidada y se van por la ciclovia", agregó el participante.

Señalaron que los ciclistas no cuentan con obligaciones económico-administrativas por lo que sugieren que haya un proceso de emplacado para que exista un registro y pueda sancionarse a los usuarios de la bicicleta.

Por su parte, Ana Rosa Pérez Cortez quien es presidenta de la colonia Unidad Modelo afirmó que han ocurrido diferentes accidentes en la infraestructura. Contó que ciclistas no se detienen en las paradas del camión y hasta personas de la tercera edad han sido atropelladas.

Otras posturas son: que la obra no fue socializada, existió mala planeación y por lo tanto pone en peligro a peatones, se han incrementado los accidentes y robos. Además aseguraron que dicha infraestructura dificulta la movilidad de los vehículos de emergencia.

“Aporta a reducir contaminación,beneficia a la salud y generar condiciones para todos”



Los colectivos ciclistas han manifestado que la consulta popular no debe de realizarse porque no puede ponerse a consideración de la población un derecho, como lo es el derecho de los ciclistas a contar con infraestructura para poder circular con mayor seguridad.

Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) participará en el debate que será desarrollado este viernes. Aseguró que 30 mil alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) podrían beneficiarse de la ciclovia que corre afuera de preparatorias y el CUCEI. Asegura que los beneficios de la vía ciclista tienen relación con la salud y la economía.

"Las ciclovías son una alternativa a la movilidad, las ciclovias de entrada tiene una ausencia total de impacto en la calidad de vida urbana: no hacen ruido ni contaminan. Te permiten tener menos necesidad de superficie para desplazarte como para estacionarte. Los ciclistas no ocupamos estacionamiento", aseguró el líder estudiantil.

Por su parte Víctor Morales, coordinador de Bici 10 aseguró que actualmente existe una saturación de automóviles lo que provoca caos víal pero también muertes y enfermedades cardiovasculares y estrés. Compartió que durante el año anterior se registraron 21 mil 500 muertes por contaminación en el país durante 2010, de las cuales, 249 fueron en Guadalajara.

"Hoy en día se están sumando 400 autos nuevos al parque vehicular en más número de niños recién nacidos todos los días y que el último mes ha habido tres fechas de contingencia ambiental y todo esto aunado a todos los coches que usan en la metrópoli. Por eso estamos a favor de la ciclovia para que la gente se baje de sus coches y empiece a usar otro tipo de transporte", agregó.

El grupo que se manifestará a favor de la infraestructura asegura que es momento de impulsar un modelo de transporte multimodal, es decir, que los habitantes puedan combinar sus traslados en diferentes formas. Por ejemplo, viajar en auto, dejarle en cierto punto y luego poder utilizar el transporte público o bicicleta.

Los entrevistados aseguraron que el uso de la vía ciclista se ha incrementado durante los últimos años. Se han realizado conteos por parte de colectivos ciclistas y el resultado ha sido un total de mil 400 ciclistas por día que circulan por dicha infraestructura.

Otros de los puntos planteados son que las autoridades deban generar las condiciones óptimas para la movilidad de todas las personas, se ofrezcan las condiciones para incentivar el transporte en la bicicleta y puede funcionar como una "vacuna" a las enfermedades que provoca el uso del automotor.

¿Cómo será la mecánica del debate?



Comenzará a las 21 horas y se trasmitirá por el Canal 44

*Organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)

*El debate va a durar 57 minutos

*Participarán dos grupos. Cada uno se va a componer por cinco personas: Uno se manifestará a favor de que permanezca la ciclovía y el otro en contra

*Se va a componer de cinco bloques

*En principio, el moderador contará con tres minutos para presentar a los grupos, explicar las reglas y sortear el turno de participación

Primer Bloque: Cada grupo contará con 7 minutos con 30 segundos para que cada grupo presente las posturas del por qué si y por qué no debe permanecer la vía ciclista. El IEPC recomienda que en el primer bloque puedan participar todos los integrantes de cada equipo

Segundo Bloque: Los equipos contarán con cuatro minutos para hace replica a lo que el otro grupo expuso en la primera fase

*Tercer Bloque: Se contará con cuatro minutos. En este espacio, cada grupo deberá exponer soluciones que se puedan tomar en cuenta en el conflicto de la ciclovia

*Cuarto Bloque: Cuatro minutos para cada grupo para que puedan replicar al contrario, ahora respecto a las propuestas enunciadas en la pasada fase

*Quinto Bloque: Será el último espacio y ahí cada grupo tendrá cinco minutos para exponer las conclusiones de dicho ejercicio. También se podrá aprovechar para responder las preguntas que se hagan o concluir temas pendientes

*El moderador podrá intervenir para que los grupos no excedan en el tiempo otorgado. Además la producción podrá apagar el micrófono y cambiar de toma si uno de los participantes sigue hablando a pesar de haber concluido su tiempo.

Los grupos se podrán apoyar de material para exponer sus temáticas

*El moderador podría llamar la atención, amonestar o incluso expulsar al participante o equipo que no cumpla con las reglas o por ejemplo, utilice palabras altisonantes.

SRN